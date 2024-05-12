CNN: Байден уверяет американцев, что Трамп «явно слетел с катушек»

12:37 МЧС: из-под завалов в Белгороде спасли 12 человек При обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди них два ребёнка, сообщили в МЧС.

12:36 Sport.es: «Барселона» летом может расстаться с Левандовски Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в скором времени может покинуть клуб.

12:35 СК возбудил дело о теракте после обрушения дома в Белгороде из-за удара ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде, в котором после этого обрушилось десять этажей подъезда.

12:32 МИД: в Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков В Мапуту скоропостижно скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

12:28 Сёмин: у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги в сезоне-2023/24.

12:26 Аксёнов выразил соболезнования близким погибших при обстреле Белгорода Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибших при обстреле Белгорода.

12:22 В городе Шебекине в Белгородской области объявлена ракетная опасность В городе Шебекине в Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает региональное управление МЧС.

12:18 Миронов: СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина Фракция «Справедливая Россия — За правду» воздержится от голосования по кандидатуре Марата Хуснуллина на пост вице-премьера.

12:15 ТАСС: из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлекли ребёнка Из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

12:15 Губернатор Гладков прибыл на место обрушения дома в Белгороде Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде. Как сообщает ТАСС, глава региона помогает разгребать завалы.

12:11 В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейского В городе Бровары Киевской области мужчина бросил гранату и ранил пытавшегося задержать его полицейского.

12:11 Володин: Госдума пригласила бизнесменов к обсуждению состава нового кабмина Госдума приглашает бизнесменов и руководителей профсоюзов к обсуждению нового состава российского кабмина, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

12:11 Червиченко: назначение Мусаева выбило «Краснодар» из чемпионства, он тренер без стержня Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

12:03 СК России расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ Следственный комитет России будет расследовать массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны украинских войск.

11:57 ТАСС: в Белгороде сохраняется опасность дальнейшего обрушения жилого дома В Белгороде сохраняется опасность дальнейшего обрушения жилого дома, в котором после прямого попадания снаряда ВСУ произошёл обвал десяти этажей.

11:56 Водитель упавшего в Мойку автобуса в Петербурге признал свою вину Водитель упавшего в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга автобуса раскаялся и признал свою вину в суде.

11:52 Володин: времена появления неожиданных людей в правительстве ушли Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

11:51 Гладков: подъезд дома в Белгороде обрушился в результате попадания снаряда ВСУ Обрушение подъезда десятиэтажного дома в Белгороде произошло в результате прямого попадания снаряда украинских войск, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:51 AS: в «Реале» рассчитывают, что Кроос продлит контракт по окончании сезона Мадридский «Реал» предложил полузащитнику Тони Кроосу продлить контракт ещё на один сезон.

11:49 Синоптик Вильфанд: в следующие выходные температура приблизится к норме Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

11:44 РИА Новости: подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На место происшествия направлены спасатели.

11:39 Посол Канады назвала отношения Москвы и Оттавы наихудшими за всё время Отношения между Россией и Канадой сейчас наихудшие за всю историю, заявила канадский посол в Москве Сара Тейлор в интервью СВС.

11:38 Месси — о правилах в МЛС: дела будут плохи Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выразил недовольство правилами МЛС.

11:23 В «Динамо» не боятся возможного перехода Тюкавина в европейский клуб Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, не боятся ли в клубе, что нападающий Константин Тюкавин может перейти в европейскую команду.

11:21 Володин допустил острые дискуссии при обсуждении кандидатов в состав кабмина Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил острые дискуссии во время обсуждения кандидатур на посты зампредов правительства и министров.

11:18 На выставке «Россия» 12 мая одновременно поженятся более 150 пар На выставке «Россия» 12 мая одновременно поженятся более 150 пар, при этом со дня старта выставки здесь поженились уже более 60 пар.

11:10 Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не планирует переезжать в Казань.

11:07 Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Ленобласти Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Выборгском районе Ленобласти.

10:53 «Известия»: в России предложили ужесточить контроль за частным майнингом В России предложили ужесточить контроль за частным майнингом через дистанционные проверки счётчиков.

10:52 Шалимов: игра с «Краснодаром» — ловушка для «Динамо» Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал матч между «Краснодаром» и «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

10:39 Тен Хаг — о критике в свой адрес: они ничего не понимают в футболе Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков команды.

10:36 Володин: Думе потребуется шесть часов на обсуждение кандидатур в правительство Обсуждение кандидатур вице-премьеров займёт более шести часов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

10:23 AS: Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом» Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич собирается продлить контракт с клубом.

10:21 В ТЦ Варшавы разгорелся сильный пожар В торговом центре в Варшаве разгорелся сильный пожар, жителям рекомендовали оставаться дома и закрыть окна.

10:09 У «Зенита» — ноль побед и одно очко в домашних матчах с московскими клубами в этом сезоне Накануне «Зенит» потерпел поражение от ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

10:04 Воздушная тревога объявлена по всей Украине Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

09:56 Разборы завалов подъезда в Печоре продолжались всю ночь Разбор завалов после обрушения подъезда дома в Коми продолжался всю ночь, сообщили в управлении МЧС России по региону.

09:50 Евгения Тарасова назвала команду Этери Тутберидзе семьёй Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

09:38 Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысили 5,5 млрд рублей Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье превысили 5,5 млрд рублей, заявили в пресс-службе правительства региона.

09:34 Романо: Мбаппе отказался от зарплаты €200 млн за сезон в Саудовской Аравии Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказал клубам Саудовской Аравии ради перехода в мадридский «Реал».

09:22 Панарин обошёл Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

09:21 Более 4 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области Из граничащих с Россией районов Харьковской области эвакуировали более 4 тыс. человек, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

09:10 Месси прервал 11-матчевую результативную серию Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче МЛС с «Монреаль Импэкт».

09:07 «Справедливая Россия» воздержится при голосовании по кандидатуре Голиковой Фракция «Справедливая Россия — За правду» воздержится при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой на пост вице-премьера в новом правительстве, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

08:53 Фракция «Справедливая Россия» не поддержит половину кандидатур в правительство Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства, заявил её лидер Сергей Миронов.

08:48 «Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ «Спартак» и «Локомотив» утратили шансы на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

08:42 Гладков сообщил о повреждениях на двух промпредприятиях после обстрела ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях на территории двух промышленных предприятий в результате повторной атаки дронов в Шебекине.

08:32 Ничушкин прервал рекордную серию, впервые не забив в этом плей-офф Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

08:26 Мирный житель Донецка пострадал при обстреле города ВСУ Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе при обстреле города со стороны ВСУ.