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CNN: Байден уверяет американцев, что Трамп «явно слетел с катушек»

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После поражения на выборах 2020 года в Дональде Трампе «что-то сломалось», — об этом, как сообщает CNN, заявил президент США Джо Байден, выступая перед своими сторонниками. При этом глава Белого дома заверил избирателей, что его оппонент «явно слетел с катушек».
CNN: Байден уверяет американцев, что Трамп «явно слетел с катушек»
AP

Президент США Джо Байден заявил, что после поражения на выборах 2020 года Дональд Трамп «явно слетел с катушек», сообщает CNN.

«Очевидно, что, когда он проиграл в 2020 году, что-то в нём сломалось, — сказал Байден своим сторонникам в Сиэтле. — Он не только одержим поражением 2020 года, он явно слетел с катушек. Просто послушайте, что он говорит людям».

Согласно недавнему опросу CNN, проведённому исследовательской компанией SSRS, Трамп продолжает опережать Байдена в президентской гонке. Бывшего главу государства поддерживают 49% американских избирателей, в то время как нынешнего президента США — 43%.

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CNN США Северная Америка
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