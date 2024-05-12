Business Insider: нехватка солдат грозит помешать планам армии США по реорганизации с прицелом на Россию и Китай

Перед лицом растущей угрозы вооружённого противостояния с Китаем и Россией армия США проводит масштабное преобразование своей структуры, которое среди прочего предполагает создание большого количества новых подразделений, пишет Business Insider. Однако, как отмечает издание, нехватка действующих солдат и новобранцев грозит сорвать эти планы американской армии.

Армия США проводит масштабную реорганизацию на фоне растущей угрозы вооружённого противостояния с Китаем и Россией. Однако, как пишет Business Insider со ссылкой на аналитиков американского конгресса, для проведения подобной реорганизации армии не хватает военнослужащих и новобранцев.

Преобразование структуры вооружённых сил в 2024 году станет пятой крупной реорганизацией армии с 2003 года. Акцент будет сделан на реагировании на технологические изменения в ведении военных действий. Наиболее поразительным аспектом плана армии издание называет большое количество новых подразделений, деятельность которых будет посвящена противовоздушной и противоракетной обороне, а также защите от беспилотных летательных аппаратов. Армия также рассчитывает создать пять многопрофильных оперативных групп, связанных с гиперзвуковыми ракетами, кибербезопасностью и интеграцией разведывательных данных.

В то же время американским вооружённым силам предстоит решить проблему с пополнением численного состава, из-за которой в некоторых подразделениях остро ощущается нехватка людей. План преобразований предусматривает сокращение утвержденной численности — максимально допустимого количества солдат — с 494 тыс. до 470 тыс. человек.

Как отмечает Business Insider, даже при ускорении набора персонала, включая тех, кто специализируется на подборе персонала, армия, вероятно, не сможет найти достаточное количество персонала для укомплектования существующих подразделений и создания новых формирований.

«Учитывая прежние проблемы с набором персонала и предварительные данные о наборе на 2024 финансовый год, трудно предсказать, сможет ли армия решить свои проблемы с набором персонала в ближайшей и долгосрочной перспективе», — сообщают в Исследовательской службе конгресса США.

На этом фоне, считает издание, армия, возможно, слишком много внимания уделяет передовым технологиям, а не старомодному оружию, которое доказало свою актуальность в конфликте на Украине.