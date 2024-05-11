Fox News: палата представителей обещает двухпартийную поддержку импичмента Байдену в защиту Израиля
Я просто не могу поверить, что это правда. Мы прекращаем поставки оружия, которые вы, ребята, на законодательном уровне одобрили Израилю несколько месяцев назад. И это не новые поставки — это старые. Что вы можете сделать, чтобы прекратить это? Хотите ли вы вообще прекратить это?
СТИВЕН СКЭЛИС, лидер большинства в палате представителей: Да, я хочу отменить это решение и в конечном итоге доставить Израилю оружие, за которое, как вы отметили, мы заплатили больше года назад. Это не что-то новое.
Джо Байден продолжает обслуживать антиамериканское крыло своей партии, выступающее за ХАМАС. Подумайте вот о чём: мы видим, как в университетских кампусах срывают американские флаги, уродуют статую Джорджа Вашингтона — и это те люди, которым Джо Байден сейчас пытается угодить, удерживая финансирование и отворачиваясь от Израиля.
И республиканцы, и демократы поддерживают Израиль и не хотят, чтобы Джо Байден так поступал. Так что я думаю, что палата представителей примет меры, чтобы противостоять этому.
Республиканцы готовят проект импичмента президенту Байдену. Этот вопрос поднял конгрессмен Кори Миллс. Он говорит следующее: «У палаты представителей нет другого выбора, кроме как объявить импичмент президенту Джо «услуга-за-услугу» Байдену. Будучи вице-президентом, Байден был пойман на угрозе прекратить финансирование и помощь Украине, если они не уволят генерального прокурора, расследующего дело компании Burisma». По сути он говорит, что такое уже произошло с Украиной, а сегодня он делает то же самое с Израилем, приостанавливая поставку оружия.
СТИВЕН СКЭЛИС: Верно. При этом Джо Байден сам критиковал предыдущие администрации. Но то, что сейчас делает он, гораздо хуже.
Вы можете объявить ему импичмент за это?
СТИВЕН СКЭЛИС: Чего мы постараемся добиться, так это того, чтобы в конечном итоге поставить Израилю необходимое оружие. Мы хотим помочь Израилю в его борьбе с ХАМАС. Не знаю, забыл ли об этом Джо Байден, но террористическая организация, поддерживаемая Ираном, известная как ХАМАС, напала на Израиль, убивала, зверски убивала израильтян и до сих пор удерживает более 130 заложников, включая американских граждан.
Каким же образом Джо Байден выступает против ХАМАС? Кажется, он каждый день только и хочет, что отругать Израиль и отвернуться от нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке. Но вы увидите сильную двухпартийную поддержку Израиля в конгрессе. Мы раз за разом демонстрировали это.
Раньше мы были единодушны. К сожалению, в демократической партии появилось прохамасовское крыло, которое взяло верх. И вы видите, как Джо Байден потворствует этому крайне левому элементу и отворачивается от Израиля.
Кроме того, они санкционируют многие проявления антисемитизма, которые мы наблюдаем в студенческих городках. Они смотрят на антисемитизм сквозь пальцы — а это опасно как для нашей страны, так и для любой другой.
Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.
Ссылки по теме
-
Американский сенатор: байденовские суды готовы прямо вмешиваться в выборы
-
Скотт Риттер: Байден умственно слаб, а Трамп сеет хаос — у США «будут проблемы» независимо от исхода выборов
-
Das Erste: Евровидение в Мальмё проходит в атмосфере антиизраильских протестов
-
CNN: Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа