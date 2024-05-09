France 24: французские супермаркеты обязали информировать покупателей об уменьшении количества товара в упаковке

Французские супермаркеты обязали информировать о так называемой «шринкфляции» — помечать продукты, объём которых уменьшился, несмотря на повышение цены, сообщает France 24. Как отмечает специалист по розничной торговле Оливер Довер, подобная мера призвана напугать производителей, и потребители рады такой прозрачности.

Если вам надоело, что за ту же цену вы стали получать меньше чипсов в пачке и напитка в бутылке, то скоро это изменится. С 1 июля в целях борьбы с шринкфляцией французские супермаркеты будут обязаны чётко помечать продукты, объём которых уменьшился, несмотря на повышение цены. И потребители рады такой прозрачности.

Первый покупатель: Было бы здорово, если бы это чётко указывали, но мы должны знать, как будет выглядеть этот ярлык.

Второй покупатель: Привлечение внимания к тому, что по задумке не должно было оказаться на виду, может вообще оттолкнуть меня от покупки и заставить выбрать что-то другое.

Третий покупатель: Это отличные новости. Нужно защищать потребителя, а не производителя.

Так, на ярлыке будет чётко указано, что объём пачки чипсов уменьшился с 300 до 250 граммов, а цена, тем не менее, выросла на 32%. В январе сеть супермаркетов Carrefour предвосхитила это нововведение, разместив на полках аналогичные указатели. Однако теперь эта новая мера будет распространяться на все супермаркеты площадью более 400 квадратных метров, а производители должны будут уведомлять супермаркеты о любых изменениях, которые они вносят в свою продукцию.

ОЛИВЬЕ ДОВЕР, специалист по розничной торговле: Эта новая мера призвана напугать производителей и заставить их считать, что супермаркеты будут на них «доносить» [покупателям]. Таким образом, вполне вероятно, что, не желая быть «обличёнными», производители станут реже прибегать к шринкфляциии.

За последние несколько месяцев правозащитная группа Foodwatch и 16 миллионов потребителей привлекли внимание к десяткам брендов. А следить за соблюдением правил будет французское агентство по защите прав потребителей.

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.