«Отказ от переговоров зимой 2021 года стал большой ошибкой Бербок и ФРГ» — экс-глава ведомства по охране Конституции Германии
ЖАСМИН КОЗУБЕК, журналистка: То есть никаких поставок оружия на Украину?
ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН, экс-глава ведомства по охране Конституции ФРГ: Я бы больше не поставлял оружие на Украину. И я также не понимаю того, что оружие, которое было поставлено Украине, было поставлено без оговорок, то есть без условий. Я считаю важным, что оно могло бы поставляться только при выполнении условия, что будет также желание (со стороны Украины. — ИноТВ) вести переговоры о прекращении огня и достижении мира.
ЖАСМИН КОЗУБЕК: То есть вы сначала, может быть в начале войны, проголосовали за поставки вооружений, а потом привязали бы их к условиям?
ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН: Смотрите, всё это началось ещё раньше. Прежде чем прозвучал первый выстрел, прежде чем русские вошли на Украину, на мой взгляд, нужно было провести серьёзные переговоры. И я думаю, если бы у нас на посту министра иностранных дел был Ганс-Дитрих Геншер*, а не Анналена Бербок, он наверняка постоянно ездил бы туда-сюда между Киевом и Москвой, Москвой и Вашингтоном, чтобы позаботиться о том, что до этого нападения не дойдёт. А переговоры нужно было бы вести даже после начала конфликта.
Особенно немцам. И я добавлю: в немецких национальных интересах то, чтобы оружие замолчало. Чтобы у нас был мир на европейском континенте. Особенно немцы, по моему мнению, обязаны работать над обеспечением прекращения огня. Тут немецким дипломатам тоже следовало бы постоянно работать над тем, чтобы переговоры состоялись. Чтобы переговоры, состоявшиеся в Стамбуле вскоре после начала войны, завершились успешно и максимально быстро. Немецкие дипломаты этого не сделали; с моей точки зрения, это было серьёзной ошибкой. В любом случае это пошло в ущерб немецким интересам.
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