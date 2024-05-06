«Отказ от переговоров зимой 2021 года стал большой ошибкой Бербок и ФРГ» — экс-глава ведомства по охране Конституции Германии

МИД ФРГ при Бербок проводит политику, обратную интересам Германии, считает Ханс-Георг Маасен. Бывший глава внутренней безопасности Германии (с 2012 по 2018 год) называет большой ошибкой отказ от серьёзных переговоров с Россией в преддверии украинского конфликта и систематическое сопротивление им со стороны Берлина. В интервью для YouTube-канала Жасмин Козубек он выступает за прекращение безоговорочных поставок оружия на Украину и возвращение к диалогу с Россией.

ЖАСМИН КОЗУБЕК, журналистка: То есть никаких поставок оружия на Украину?

ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН, экс-глава ведомства по охране Конституции ФРГ: Я бы больше не поставлял оружие на Украину. И я также не понимаю того, что оружие, которое было поставлено Украине, было поставлено без оговорок, то есть без условий. Я считаю важным, что оно могло бы поставляться только при выполнении условия, что будет также желание (со стороны Украины. — ИноТВ) вести переговоры о прекращении огня и достижении мира.

ЖАСМИН КОЗУБЕК: То есть вы сначала, может быть в начале войны, проголосовали за поставки вооружений, а потом привязали бы их к условиям?

ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН: Смотрите, всё это началось ещё раньше. Прежде чем прозвучал первый выстрел, прежде чем русские вошли на Украину, на мой взгляд, нужно было провести серьёзные переговоры. И я думаю, если бы у нас на посту министра иностранных дел был Ганс-Дитрих Геншер*, а не Анналена Бербок, он наверняка постоянно ездил бы туда-сюда между Киевом и Москвой, Москвой и Вашингтоном, чтобы позаботиться о том, что до этого нападения не дойдёт. А переговоры нужно было бы вести даже после начала конфликта.

Особенно немцам. И я добавлю: в немецких национальных интересах то, чтобы оружие замолчало. Чтобы у нас был мир на европейском континенте. Особенно немцы, по моему мнению, обязаны работать над обеспечением прекращения огня. Тут немецким дипломатам тоже следовало бы постоянно работать над тем, чтобы переговоры состоялись. Чтобы переговоры, состоявшиеся в Стамбуле вскоре после начала войны, завершились успешно и максимально быстро. Немецкие дипломаты этого не сделали; с моей точки зрения, это было серьёзной ошибкой. В любом случае это пошло в ущерб немецким интересам.

ЖАСМИН КОЗУБЕК: Если Анналена Бербок, по вашему мнению, не представляет немецкие интересы, то чьи интересы она представляет?





ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН: Вы должны спросить об этом Анналену Бербок. У меня в какой-то момент было впечатление, что она сказала, что для неё очень важны украинские интересы. А это не её работа — представлять интересы Украины. Это делает Зеленский, этим занимаются украинские дипломаты. Её назначили министром не для этого.







Дата публикации 05 мая 2024 года.

* Ганс-Дитрих Геншер — немецкий политик от СвДП, глава МИД и вице-канцлер Германии между 1974 и 1992 годами (прим. ИноТВ).