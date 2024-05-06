Mediaite: американский губернатор предложила пристрелить агрессивную собаку Байдена

03:10
МИД Белоруссии: контингент НАТО могут оставить в Сувалкском коридоре на постоянной основе
Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе.
02:52
Бывший министр информационной политики Украины Стець объявлен в розыск
Бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець объявлен в розыск МВД России по уголовной статье.
02:42
Критическую инфраструктуру в Сумах на Украине перевели на резервное питание
Объекты критической инфраструктуры, расположенные в Сумах на севере Украины, переведены на резервное питание после взрывов.
02:32
Мадуро: США готовят Гайану против Венесуэлы так же, как Украину против России
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что размещение военных и разведывательных баз США на территории Гайаны является подготовкой к конфликту, как это было в случае Украины.
02:06
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск МВД России
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*.
01:47
Шойгу: ВС России успешно продвигаются на Красноармейском направлении
Российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО.
01:45
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах на Украине были слышны новые взрывы.
01:18
Глава Rheinmetall пообещал Украине снаряды с дальностью в 100 км
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью в 100 км.
01:11
Пожар на овощехранилище в Крыму потушен
Возгорание, возникшее на овощехранилище в Крыму, ликвидировано.
00:53
В части Сумской области и Харькова исчез свет
Перебои с электроснабжением фиксируются в Харькове и части Сумской области на Украине.
00:47
Tagesspiegel: пожарные Берлина продолжают тушить пожар на заводе Diehl
Пожарные Берлина продолжают операцию на месте пожара на заводе Diehl, входящего в концерн по производству системы ПВО для Киева.
00:34
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.
00:23
Генерал Ходжес: НАТО откажется поставлять оружие, если украинцы не будут воевать
Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей.
00:17
ВСС: Папа Римский поедет на конференцию по Украине только при приглашении России
Папа Римский Франциск отметил, что поедет на конференцию по Украине в Швейцарии, только если туда будет приглашена и Россия.
00:10
«Зеркало недели» сообщает о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в Сумах на Украине.
00:08
МВД России объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина
МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.
00:05
Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль, он готов защищаться в одиночку
Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве.
00:03
РИА Новости: два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге
Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге.
00:01
В России предложили создать на портале госуслуг раздел для знакомств
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
23:56
Гонщик «Формулы-1» Ферстаппен заявил, что не перейдёт в другую команду даже за €150 млн
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен высказался о возможном переходе в Mercedes.
23:53
ВСУ обстреляли территорию рынка в Кременной
Украинские военные обстреляли территорию рынка в Кременной (ЛНР), в результате стрельбы никто не пострадал.
23:39
В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла
Выброшенное с балкона пятого этажа стекло травмировало в Старой Руссе проходившую мимо девочку.
23:39
Колесников: с человеческой точки зрения — условия допуска на ОИ не нормальные
Российский пловец Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.
23:26
Лавров заявил, что Кэмерон не раскаялся после слов об ударах ВСУ по России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон не раскаялся после слов о праве ВСУ наносить удары по российской территории британским оружием.
23:24
Рудковская заявила, что Самоделкина с 2024 года представляет Казахстан
Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что Софья Самоделкина с 2024 года представляет Казахстан.
23:14
Télé Sahel: Россия поставила гумпомощь и военную технику Нигеру
Россия грузовыми самолётами поставила гуманитарную помощь и военную технику в Нигер.
23:10
Костомаров: мои возможности пока что не позволяют делать много нового и прогрессировать
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих возможностях на льду.
23:05
Си Цзиньпин: необходимо создать независимое палестинское государство
Председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость создания независимого палестинского государства.
22:57
Рублёв — о победе на «Мастерсе» в Мадриде: это титул, которым я горжусь больше всего
Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
22:56
Лавров: Запад играет в пародию на переговоры
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность переговоров между Западом, Украиной и Россией, заявил, что западные политики не готовы к разговору и лишь играют в пародию на переговоры.
22:46
Рублёв поднимется на шестое место в рейтинге ATP после победы на «Мастерсе» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублёв на следующей неделе поднимется на две строчки в рейтинге ATP.
22:44
МИД России: в шествии «Бессмертного полка» за рубежом участвовали тысячи человек
Акция «Бессмертный полк» прошла уже в 11 странах, в ней приняли участие несколько тысяч человек.
22:32
В контролируемом ВСУ Запорожье произошли взрывы
Взрывы прозвучали в контролируемом Киевом городе Запорожье.
22:31
Рублёв выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
22:20
Пушилин: девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина
Девочке Маше из Макеевки (ДНР) подарили щенка по поручению российского президента Владимира Путина.
22:14
Тренер велогонщиков Макарова попала в запрещённый список UCI
Тренер велогонщиков Татьяна Макарова попала в запрещённый список Международного союза велосипедистов (UCI).
22:06
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины.
21:59
Слишкович взял на себя вину за ничью «Спартака» в матче с «Пари НН» в РПЛ
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН».
21:58
Лавров: Запад лжёт о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине
Запад бесчестно лжёт о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
21:45
Лавров: Запад признаёт ухудшение ситуации на Украине
Страны Запада признают ухудшение ситуации на фронте для Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
21:44
Бонгонда: задача «Спартака» сейчас — выйти в Суперфинал Кубка России
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда назвал главную задачу команды в оставшихся матчах сезона.
21:32
На выставке «Россия» посетители отметили Пасху
Посетители международной выставки-форума «Россия» встретили праздник Светлой Пасхи.
21:30
Акатьева: страха восстанавливать прыжки после травмы не было
Российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопрос, было ли ей страшно восстанавливать прыжки после травмы.
21:15
LCI: полковник Вотравер назвал каплей в море возможную отправку войск на Украину
Французские войска в случае их отправки на Украину станут каплей в море по сравнению с ВС России.
21:14
Генменеджер «Вашингтона»: на Овечкина оказывается большое давление
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что на капитана команды оказывается большое давление.
21:02
Yle: Финляндия планирует построить завод по производству тротила
Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе.
21:00
«Пари НН» и «Спартак» не забили голов в матче 27-го тура РПЛ
«Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:52
По факту травмирования детей на аттракционе в Ейске возбудили дело
После травмирования трёх детей на аттракционе в Ейске на Кубани возбудили уголовное дело.
20:42
В ЛНР подросток наступил на взрывное устройство и погиб
Подросток в ЛНР погиб на рыбалке, наступив на неизвестное устройство, ещё три человека получили ранения.
20:40
Мамиашвили заявил, что лидеров сборной России по борьбе не допустили к отбору на ОИ
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что два лидера сборной по греко-римской борьбе не допущены к участию в квалификационном турнире к Олимпиаде.