Mediaite: американский губернатор предложила пристрелить агрессивную собаку Байдена

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм пообещала разобраться с немецкой овчаркой Байдена после его ухода с поста президента. В недавнем интервью сторонница Трампа заявила, что собаке президента США, которая уже покусала десятки сотрудников Секретной службы, нельзя спускать подобное поведение, передаёт Mediaite.

Собаку лидера США необходимо физически устранить. С таким предложением в интервью CBS выступила губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, которой прочат пост вице-президента в случае возвращении Дональда Трампа в Белый дом, пишет Mediaite.

В своей новой книге Ноэм призналась, что застрелила своего пса по кличке Крикет за то, что он вёл себя «агрессивно». Более того, она пообещала, что при смене администрации убедиться, чтобы немецкая овчарка Байдена Коммандер покинула территорию Белого дома и «передала привет Крикету», отмечает издание.

Губернатора подтвердила свою позицию в эфире CBS. «Во-первых, собака Джо Байдена напала на 24 сотрудника Секретной службы. Скольких человек должна атаковать и опасно ранить собака, прежде чем будет принято решение о том, что с ней делать и как с этим поступить?» — заявила Ноэм, добавив, что президент также должен нести ответственность за неадекватное поведение своего питомца.