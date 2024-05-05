Politico: Байдена просят не разгонять антивоенные выступления студентов, чтобы не повторить ошибку времён Вьетнамской войны

Протесты против войны в Газе повторяют траекторию протестов против войны во Вьетнаме, считают некоторые наблюдатели. Politico сообщает, что внутри демократической партии растёт обеспокоенность реакцией администрации Байдена на эти демонстрации. Всё больше значимых лиц в партии просят Байдена отнестись с пониманием к выступлениям студентов и не отталкивать их от партии, используя полицию для их разгона.

Протесты в американских университетах против войны в Газе не прекращаются. Politico сообщает, что прогрессивные законодатели в США обратились к Байдену с просьбой «не повторять историю», имея в виду протесты против войны во Вьетнаме, и не использовать насилие для их разгона. Поводом к обращению стала 54-я годовщина расстрела четырёх студентов Кентского университета в Огайо в 1970 году.

«В 54-ю годовщину резни в штате Кент студенты по всей нашей стране подвергаются жестокому обращению за то, что они сопротивляются бесконечной войне», — написала в Х конгрессвумен-демократ Кори Буш. «Наша страна должна научиться на самом деле защищать права на свободу слова и собраний, на которых она была основана». В аналогичном посте её поддержала демократка Ильхан Омар. «Мы не можем заставить замолчать тех, кто выражает несогласие, какими бы неудобными ни были их протесты для власть имущих».

Протестующие студенты прямо указывают на преемственность своих действий с прошлыми антивоенными протестами. Politico сообщает, что как и в прошлом против них применяется полиция. «С 18 апреля более 2100 человек, причастных к протестам в кампусах против войны между Израилем и Газой, были арестованы». Задержания проходят по всей стране и охватили 50 университетов. Сообщается о небольшом количестве раненых, но «в основном в результате столкновений между протестующими и контрпротестующими».

«Президент Байден ставит себя в положение, в котором он отталкивает не только молодых людей, но и большую часть демократической базы», — поясняет свою обеспокоенность независимый сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Другой ветеран антивоенного движения — конгрессмен Джим Клайберн, которого Байден совсем недавно наградил Президентской медалью свободы, предрёк действующему президенту США и его проектам судьбу Линдона Джонсона, который из-за войны во Вьетнаме не смог переизбраться.

«Я был здесь во время Вьетнама. Я присутствовал во время программ «Великого общества» президента Линдона Джонсона, которые обеспечили право голоса (чернокожим. — ИноТВ)», — сказал в интервью Клайберн, но «всё это пошло насмарку из-за Вьетнама».