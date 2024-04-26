«Атмосфера полного хаоса»: студент Колумбийского университета о массовых антиизраильских протестах

Колумбийский университет в Нью-Йорке стал местом проведения масштабных акций протеста против политики Израиля в секторе Газа. Один из учащихся пожаловался Fox News, что студенты-евреи не чувствуют себя в безопасности, а администрация не принимает меры для их защиты.

Поговорим с Элиотом Садоффом, студентом последнего курса Колумбийского университета. Будем надеяться, через пару недель он получит диплом. Рад вас видеть, Элиот.



ЭЛИОТ САДОФФ, студент Колумбийского университета: И я рад вас видеть. Спасибо, что пригласили.



Насколько тяжёлыми были последние недели?



ЭЛИОТ САДОФФ: Очень тяжёлыми, не только для меня, но и для каждого студента-еврея на территории Колумбийского университета. И даже для тех студентов, которые не евреи. Атмосфера полного хаоса, всем заправляет агрессивная толпа. И пока непохоже, чтоб кто-то пытался это остановить.



И кто… что это за палаточный лагерь, который занял вашу главную площадь? Кто эти люди?



ЭЛИОТ САДОФФ: Большой процент, я думаю, студенты Колумбийского университета, которые действительно хотят показать, что студентам-евреям и израильтянам на университетской территории не рады. Но мы видели, как эти организации заявляли о себе в интернете; там присутствуют и те, кто не является студентом. Известные антисемиты прибывают туда, произносят речи и выражают поддержку этим студентам. Но приходят также члены городского совета Нью-Йорка, все эти случайные люди, чтобы раззадорить протестующих.



Вы были там вчера, когда в университет приезжал спикер (палаты представителей конгресса США. — ИноТВ)…



ЭЛИОТ САДОФФ: Да.



Как это было?



ЭЛИОТ САДОФФ: На территории обстановка была очень напряжённой. Я хочу сказать, если спикер палаты представителей Майк Джонсон прибывает в университет, стоит послушать, что он скажет. Эти протестующие утверждают, что хотят свободы слова. Тогда вам надо быть открытыми для его точки зрения, позволить ему говорить. Но ничего подобного на территории не наблюдалось. Люди старались его заглушить, постоянно прерывали его выкриками, я не мог расслышать всё, что он пытался сказать.



Для студентов-евреев, которые не чувствуют себя в безопасности на университетской территории, которые страдают от нападок, запугивания, назойливого внимания, такая среда действительно небезопасна. И если спикер палаты представителей хочет это изменить, я рад его приезду.



Вы всё равно посещаете занятия?



ЭЛИОТ САДОФФ: Приходится. Я не могу пасовать перед властью агрессивной толпы студентов, пытающихся запугать меня и моих сокурсников-евреев.



Итак, для вас это личное дело, вам приходится заботиться о том, чтобы не дать себя запугать?



ЭЛИОТ САДОФФ: Да. Я плачу столько же денег, сколько и другие студенты, чтобы присутствовать там. У меня, студента-еврея, точно такие же права находиться на территории университета. И я не могу поддаваться на это.



Как бы вы описали свои эмоции? Вы в ярости, вы злитесь, вы огорчены? Что вы чувствуете?



ЭЛИОТ САДОФФ: Я очень зол, очень огорчён, я разочарован администрацией. Хотя я приветствовал их первоначальные меры по удалению с территории тех студентов, которые во время акций протеста нарушали законы, — теперь университет позволяет всему этому продолжаться. Уже девятый день подряд. И их ( администрации. — ИноТВ) нигде не видно.



Они обращались к студентам-евреям, чтобы те встретились с президентом (университета. — ИноТВ) и изложили свою позицию?



ЭЛИОТ САДОФФ: Небольшие шаги в этом направлении предпринимались, но в последнее время нет. Практически полное молчание. Хотя администрация рассылает студентам электронные письма с последними новостями о происходящем, нас практически бросили, так что мы можем рассчитывать только на себя. А протестующие, преподаватели и студенты, поощряют и подогревают всё это. И это ужасно.



Это ужасно. Но это не должно преуменьшать значение… Вам надо получить диплом Лиги плюща и сделать так, чтобы все знали, что вы непричастны к происходящему. Вы усердно трудились в старшей школе и наверняка теперь будете изучать юриспруденцию?



ЭЛИОТ САДОФФ: Да.



Ладно, Элиот, держитесь там! Я так рад, что вам хватает смелости ходить в университет, несмотря ни на что. Вам всем должны были бы обеспечить охрану.



ЭЛИОТ САДОФФ: Согласен.



Я вам признателен.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.