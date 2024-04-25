WION: пропалестинские протесты захлестнули крупные американские университеты

В преддверии президентских выборов в США пропалестинские протесты в университетах по всей стране стали серьёзным вызовом для администрации Байдена, отмечает WION. Студенты во многих вузах, включая самые крупные и известные университеты, выражают недовольство политикой США в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС, и властям не удаётся их сдержать.

В то время как администрация Байдена сталкивается с активным давлением в связи с его политикой по войне между Израилем и ХАМАС, пропалестинские протесты охватили лучшие университеты по всей Америке, и власти не могут их сдержать. Сейчас пропалестинские протесты проходят в крупных университетах США, включая Колумбийский, Нью-Йоркский, Йельский, Массачусетский технологический и Калифорнийский университеты, а также многие другие.

Студенты начинают сидячие протесты, занимая здания и проводя митинги. В Колумбийском университете студентам установили крайний срок, чтобы покинуть их палаточный лагерь. Сначала срок был установлен до полуночи, но непримиримые студенты остались в своих палатках. Тогда им продлили срок до восьми утра по местному времени. И даже когда студенты начали готовиться к столкновению с полицией, срок был продлён на 48 часов.

Толпа скандирует: «Мы со студентами внутри, со студентами по всей стране, с сознательными людьми по всему миру, с нашими братьями и сёстрами в Газе, с нашими братьями и сёстрами среди угнетённых людей по всему миру, и мы не отступим».

Власти стараются сдержать протесты, которые продолжаются уже не первый день. В понедельник не менее 133 протестующих были задержаны в кампусе Нью-Йоркского университета за игнорирование предупреждений университета. Более сотни протестующих также были задержаны в Колумбийском университете на прошлой неделе, в то время как десятки других были задержаны в других кампусах.

Многие университеты отменили очные занятия из-за беспорядков. Усугубляющиеся разногласия внутри кампусов подстёгивают эмоциональные стычки и обмен оскорблениями между сторонниками Палестины и Израиля. В преддверии выборов растущее недовольство реакцией США на войну стало серьёзным вызовом для администрации Байдена.

На фоне всего этого министр по делам израильской диаспоры говорит, что он бы голосовал за Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США, если бы мог. Его слова прозвучали спустя всего несколько часов после того, как сенат президента Байдена снова одобрил миллиарды на военную помощь Израилю.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.