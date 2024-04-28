Washington Post: Россия ни при чём — американцы сами раскалывают США
На неделе студенческие городки в США охватили протесты по поводу войны в Газе. Скорость их обострения была поразительной, но в этом нельзя обвинять «русских ботов» или социальные сети. В происходящем виноваты сами американцы, пишет обозреватель The Washington Post Кэтрин Рэмпелл.
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