Washington Post: Россия ни при чём — американцы сами раскалывают США

Волна студенческих протестов по поводу войны на Ближнем Востоке набирает обороты в США. Противоположные лагеря не могут прийти к компромиссу, но не стоит искать в происходящем след Москвы или обвинять соцсети. Американцы способны нагнетать обстановку в стране без посторонней помощи, пишет обозреватель The Washington Post Кэтрин Рэмпелл.

На неделе студенческие городки в США охватили протесты по поводу войны в Газе. Скорость их обострения была поразительной, но в этом нельзя обвинять «русских ботов» или социальные сети. В происходящем виноваты сами американцы, пишет обозреватель The Washington Post Кэтрин Рэмпелл.

По её словам, противники давно обнаружили, что американское общество настолько расколото, что достаточно собрать его представителей в одном месте, чтобы спровоцировать конфликт. Но сегодня жители Соединённых Штатов намеренно организуют параллельные митинги в одних и тех же местах, «выискивают своих политических оппонентов и рвутся в бой».

Противоположные лагеря — например, противники или защитники Израиля, — не брезгуют создавать или распространять дезинформацию. В то же самое время политические лидеры и эксперты, как демократы, так и республиканцы, используют ситуацию для собственной выгоды.

«Подобно соцсетям, кампусы колледжей больше не являются площадками, где граждане договариваются о том, как мы понимаем наши общие ценности. Они стали боксёрскими рингами. Слишком много фракций здесь и за рубежом получают выгоду от этой борьбы», — подчёркивает Рэмпелл.