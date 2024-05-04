NBC: в ООН заявили о «полномасштабном голоде» в секторе Газа

Сектор Газа охвачен «полномасштабным голодом», заявила в интервью NBC глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. Официального заявления организации пока не было, однако наблюдения говорят о катастрофической ситуации.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила в интервью NBC, что север сектора Газа охвачен «полномасштабным голодом», который распространяется на юг. Официального заявления организации по этому поводу пока не было, однако наблюдения представителей говорят об «ужасном» положении дел.

Маккейн выразила надежду на скорое перемирие, которое позволит «намного быстрее» обеспечивать население сектора Газа продовольствием. По её словам, местным жителям необходимы вода, лекарства и улучшение санитарных условий.

Попытки предоставить палестинцам гуманитарную помощь сопровождаются политическим сопротивлением и угрозами применения насилия. В начала марта в ООН заявили, что голод в секторе Газа «неминуем».