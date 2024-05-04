NBC: в ООН заявили о «полномасштабном голоде» в секторе Газа

15:55
Суд в Ставропольском крае арестовал людей, которые сожгли Новый Завет
В Ставропольском крае суд заключил под стражу трёх фигурантов дела о сожжении Нового Завета.
15:54
МО: ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом «Краснополь»
ВС России уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом «Краснополь».
15:52
Плющенко: принцип нашей школы работы — насилие и жестокость запрещены
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, владелец «Академии Плющенко» Евгений Плющенко высказался о принципе работы своей школы.
15:40
Власти Измаила Одесской области демонтируют памятные доски морякам-освободителям
Власти Измаила Одесской области демонтируют мемориальные доски морякам Дунайской военной флотилии, которая в период Великой Отечественной войны в ходе Ясско-Кишинёвской операции освобождала город.
15:35
Комментатор Журавель считает, что «Спартаку» нужно уволить Слишковича
Комментатор Тимур Журавель объяснил, почему не видит Владимира Слишковича главным тренером «Спартака».
15:35
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области.
15:33
В Киеве облили краской крест имени Бандеры
Памятный крест Степану Бандере в Подольском районе Киева облили краской.
15:27
На Украине назвали сложившуюся в зоне СВО ситуацию «критической» для ВСУ
В данный момент на фронте преимущество находится «в руках России», армия Украины оказалась в критическом положении.
15:23
В Николаевской области произошли взрывы
В Николаевской области Украины прогремели взрывы.
15:22
Захарова считает, что Бах превращает олимпийское движение в уродство
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о политике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
15:16
МВД объявило в розыск Зеленского по статье УК
МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского по статье УК.
15:13
В Одессе произошли взрывы
Взрывы раздались в Одессе на Украине.
15:13
Президент Грузии обвинила правительство в атаке на Конституцию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правительство закавказской республики атаковало Конституцию, в которой указан проевропейский политический курс.
15:10
«Жирону» могут наказать за трансфер украинца Довбика
Испанскому клубу «Жирона» грозят санкции за махинации при трансфере украинского нападающего Артёма Довбика из «Днепра-1».
14:58
Захарова назвала учения НАТО доказательством подготовки к конфликту с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения Североатлантического альянса Steadfast Defender доказательством подготовки к конфликту с Россией.
14:56
Южная группировка ВС России отразила четыре контратаки ВСУ в ДНР
Российские солдаты группировки «Юг» отразили четыре вражеские контратаки у Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часова Яра ДНР.
14:51
Мостовой: оказывается, Илича брали в «Сельту» на замену мне
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на назначение сербского тренера Саши Илича в «Пари НН».
14:44
Депутат ГД Нестеренко связал атаки ВСУ на Крым с «агонией» киевского режима
Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко считает, что атаки со стороны ВСУ на Крым продиктованы неспособностью изменить ситуацию на фронте.
14:42
В Харькове произошли взрывы
Взрывы произошли в Харькове на северо-востоке Украины.
14:37
Илич: мой друг Ивич показал в РПЛ хорошие результаты, и мы тоже хотим
Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал своё назначение в клуб.
14:35
Минобороны: ВС России за неделю сбили 15 АТАCМS, 17 авиабомб Hammer, 201 БПЛА
Авиация ВС России и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS, 17 управляемых авиабомб Hammer и 201 БПЛА ВСУ.
14:33
ВСУ за неделю потеряли до 745 человек в зоне действий группировки «Восток»
Армия Украины потеряла за неделю до 745 солдат в зоне ответственности группировки войск «Восток».
14:26
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК ВСУ
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
14:25
Дипломаты России провели акцию в память о жертвах концлагеря Маутхаузен
Сотрудники дипломатических миссий России в Вене и Зальцбурге приняли участие в мемориальной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии.
14:24
Metaratings: Абаскаль запретил персоналу «Спартака» посещать тренировки
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль устанавливал определённые правила для сотрудников московского клуба.
14:22
Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром обстановку вокруг Украины и в Черноморском бассейне.
14:16
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь в храме Гроба Господня.
14:10
Бартон: Месси был генетически модифицирован и принимал стероиды в юном возрасте
Бывший футболист «Манчестер Сити» Джои Бартон высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
14:07
Гладков заявил о 30 атаках беспилотников ВСУ по Белгородской области за сутки
ВСУ за сутки не менее 30 раз атаковали беспилотниками пять районов Белгородской области.
14:04
ВСУ обстреляли Успеновку в Курской области
Украинские военные обстреляли Успеновку в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
13:54
Фальк: тен Хаг может возглавить «Баварию»
Стали известны имена трёх основных кандидатов на пост нового главного тренера мюнхенской «Баварии».
13:47
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО армии России сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.
13:46
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины.
13:41
Совет ГД 6 мая обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров
Совет ГД 6 мая рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров.
13:40
В украинских вузах вводят промежуточный экзамен для выявления уклонистов
Власти Украины намерены ввести промежуточный экзамен в вузах, чтобы выявить мужчин, поступивших в учреждения ради уклонения от мобилизации.
13:39
Россиянин Меньшиков победил нокаутом на турнире ONE
Российский кикбоксер Дмитрий Меньшиков одержал победу на турнире ONE Fight Night 22.
13:24
Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, сможет ли он искупаться в реке Сене.
13:23
РИА Новости: президент Таджикистана приедет в Москву на празднование Дня Победы
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву 9 мая, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
13:22
В Приднестровье организовали велопробег в честь Дня Победы
Велопробег в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл в городе Бендеры в непризнанном Приднестровье.
13:16
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять сотрудничество с исламскими странами
Китай готов улучшать политическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество с исламскими странами.
13:10
Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»
Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение сербского специалиста Саши Илича на должность главного тренера «Пари НН».
13:06
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён
Власти Белгородской области отменили в Белгороде и Белгородском районе сигнал ракетной опасности.
13:05
Украинские дроны-камикадзе атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре
Армия Украины нанесла удар по медико-санитарной части Энергодара Запорожской области.
12:53
Мостовой назвал унижением, когда женщина-арбитр судит матч мужчин
Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча со «СКА-Хабаровском».
12:52
В проливе Дарданеллы у следующего в Россию танкера вышел из строя двигатель
Двигатель вышел из строя в проливе Дарданеллы у следующего из Греции в Россию танкера Sea Marine 1.
12:50
МИД Индии ответил на заявления Байдена о «ксенофобии» в стране
Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар ответил на слова лидера США Джо Байдена, назвавшего Индию «ксенофобской» страной, которая испытывает экономические проблемы из-за нежелания принимать иммигрантов.
12:40
В матче четвёртого дивизиона Парагвая спецназ начал стрельбу по игрокам и болельщикам
В матче четвёртого дивизиона Парагвая между командами «25 сентября» и «28 сентября» произошло нападение на судью встречи.
12:38
Минэнерго Украины заявило о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области
В Днепропетровской области повреждения получила энергетическая инфраструктура.
12:34
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
12:29
Около 74 тысяч человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды
Около 74 тыс. жителей в 24 населённых пунктах Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды.