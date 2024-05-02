Reuters: в США украинский хакер получил более 13 лет тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы и выплате более $16 млн в качестве компенсации, пишет Reuters. Обвинение пришло к выводу, что он вместе с сообщниками в составе организации REvil причастен к участию в более чем 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей, взлому тысяч компьютеров по всему миру и требованию выкупа за неразглашение личных данных.
В США украинский хакер Ярослав Васинский был приговорён к более чем 13 годам тюремного заключения за совершение киберпреступлений, сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции.
Васинский был задержан в Польше в октябре 2021 года, откуда его экстрадировали в США. Позже министерство юстиции выдвинуло в отношении хакера 11 обвинений — он признал себя виновным по каждому из них.
По решению суда Васинский также должен выплатить более $16 млн в качестве компенсации за участие в более чем 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей. По версии обвинения, он вместе с сообщниками в составе организации REvil причастен к взлому тысяч компьютеров по всему миру и требованию выкупа в размере более $700 млн за неразглашение личных данных.
В обвинительном заключении Васинскому также было предъявлено обвинение во взломе
поставщика программного обеспечения Kaseya в июле 2021 года и распространении программы-вымогателя среди 1,5 тыс. клиентов компании.
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