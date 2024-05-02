Hill: американцы теряют веру в свою экономику

Американский Институт Гэллапа впервые за несколько месяцев вновь зафиксировал сокращение своего индекса экономической уверенности граждан США, сообщает The Hill. По информации издания, в апреле индекс, который рассчитывается как разность между долями довольных и недовольных экономической ситуацией респондентов, упал по сравнению с мартом на 9 процентных пунктов, достигнув -29.

Индекс экономической уверенности американцев, который регулярно подсчитывает Институт Гэллапа, по итогам апреля сократился на 9 процентных пунктов, составив -29, пишет The Hill.

Как уточняется в материале издания, индекс рассчитывается как разность между долей респондентов, которые считают состояние экономики хорошим или удовлетворительным, и процентом опрошенных, которые оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую.

Согласно исследованиям Института Гэллапа, в апреле «замечательными» или же «хорошими» экономические условия в США называли 24% взрослых граждан страны. При этом 32% респондентов сочли их «лишь удовлетворительными». Как «плохую» ситуацию в американской экономике расценили 44% опрошенных.

Индекс экономической уверенности достиг низшей за последние годы точки в октябре 2023 года, упав до -41, и с тех пор постоянно рос. Между тем на фоне роста цен на бензин, усугубления инфляции и сохранения высокой ключевой ставки в апреле он вновь начал сокращаться. При этом сокращение фиксируется как среди сторонников Республиканской партии, так и в лагере демократов.

За последние 20 лет максимальное значение индекса экономической уверенности было зафиксировано в январе 2000 года (+56), а минимальное — в октябре 2008-го (-72).