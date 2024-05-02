Hill: американцы теряют веру в свою экономику
Индекс экономической уверенности американцев, который регулярно подсчитывает Институт Гэллапа, по итогам апреля сократился на 9 процентных пунктов, составив -29, пишет The Hill.
Индекс экономической уверенности американцев, который регулярно подсчитывает Институт Гэллапа, по итогам апреля сократился на 9 процентных пунктов, составив -29, пишет The Hill.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказал мнение, что российские спортсмены не поеду на Олимпийские игры в Париже.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Сотрудникам полиции удалось задержать напавшего на девятилетнюю девочку в подмосковных Люберцах. МВД опубликовало видео опроса с ним.
RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе: теперь на местном ТВ показывают новости и фильмы телеканала об СВО.
В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередные украинские беспилотники в Белгородской области.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором.
В подмосковных Люберцах мужчина беспричинно пинал чужие машины, а затем с размаху ударил ребёнка по лицу — от удара девятилетняя девочка упала на траву.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, под руководством какого тренера хотела бы работать, если бы сейчас была спортсменкой.
Власти Турции приняли решение приостановить всю торговлю с Израилем, импорт и экспорт товаров будут прекращены с 2 мая. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на двух турецких должностных лиц.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что Наталья Терентьева (ранее — Непряева) могла быть инициатором их с мужем Александром перехода в группу Егора Сорина.
Власти объявили ракетную опасность на юге Херсонской области. В связи с этим пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом был временно закрыт.
Применение насилия участниками пропалестинских протестов противозаконно, власти США этого не потерпят.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории» вышла книга «Москва долголетняя».
Подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют выплаты к 9 Мая, к настоящему времени выплату получили более 22 тыс. человек.
В Московской области усилили проверки аттракционов в праздничные дни. В частности, инспекторы осмотрели 40 каруселей в 13 округах, в том числе в Домодедове, Дмитрове и Одинцове.
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва выразила мнение, что выход из поста должен быть постепенным.
Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рассказала, как поддержать подростка, вышедшего на работу.
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство молодёжи и спорта страны выступили с призывом к спортсменам доносить о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже.
Президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), академик РАН, профессор Оксана Драпкина рассказала, как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Украинские СМИ сообщают, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вадим Марьинский рассказал, какие вредители могут появиться в огороде в мае.
Подростки, помогавшие людям во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», награждены медалями «За спасение погибавших».
Мосгорсуд принял решение признать законным продление срока ареста режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.
Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин рассказал, какие существуют отличия между вкладом и накопительным счётом.
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как переносит поражение после вылета из турниров.
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.
Количество самозанятых среди фрилансеров в России в январе — марте 2024 года выросло на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что поединок между россиянином Али Баговым и бразильцем Хердесоном Батистой пройдёт 28 июня.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Вторая Наумовка мужчина пытался разобрать противопехотную мину, в результате чего она взорвалась. От полученных ранений пострадавший скончался.
Военнослужащий ВСУ Александр Попик в беседе с радиостанцией France Info заявил, что киевским властям плевать на военных, ставших инвалидами в результате конфликта.
Украине необходимо оставить позади «оборонительную» и приступить к «наступательной украинизации» страны.
Пресс-секретарь суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что 20 сентября состоится заседание по обеим апелляциям нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Шеф-повар Григорий Малышев рассказал, какие виды куличей существуют в настоящее время.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что её не насторожила новость о переходе двукратного бронзового призёра Олимпийских игр Александра Терентьева в группу Егора Сорина.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о соперничестве Алины Пеклецовой и Вероники Степановой.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, как выявить неочевидные недостатки дома. В частности, он посоветовал не покупать жильё на вторичном рынке зимой или поздней осенью, поскольку в это время легче всего скрыть изъяны в фундаменте.
Обсуждение мира на конференции по Украине, которая пройдёт 15—16 июня в Бюргенштоке, без участия Москвы лишено смысла. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Берне.
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может вернуться на поле уже в этом сезоне.
Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанной в ЛНР украинской шпионкой, которая передавала ВСУ данные для ударов по ВС России.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором попросил проверить сайт интернет-магазина ЦУМ на соблюдение законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
Директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин рассказал, как найти скрытые дефекты в квартире. Он, в частности, посоветовал «разделить» жилплощадь на составляющие — конструктив (стены, пол и потолок), коммуникации и отделку.
Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва.
В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё пару украинских беспилотников в Белгородской области.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях команды в Кубке России по футболу.
Ситуация на поле боя на Украине сдвинулась в пользу России. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Сенатор Андрей Климов прокомментировал заявление Латвии о разрешении Украине наносить удары по России.
RT опубликовал видео того, как сапёры Южного военного округа дистанционно минируют позиции украинских войск.
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.
Арбитражный суд Приморского края вынес решение по иску Генпрокуратуры России к ряду дальневосточных рыбопромышленников. Он постановил взыскать с них 17,4 млрд рублей в пользу России.