Риттер: Россия и Китай неразделимы — такова новая реальность, которую Запад не может признать

Запад искренне не понимает, что все его усилия по разделению Москвы и Пекина напрасны. А не понимает он это из-за своего нежелания признать новую реальность, в которой он теряет контроль над миром. Такое мнение высказал экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue Works. По его словам, США «теряют контроль над миром потому, что больше не понимают, в каком мире живут».

Последний вопрос, Скотт. Если посмотреть на этот визит Олафа Шольца в Китай и на образ мышления США и европейцев, кажется, что они действительно верят, будто есть способ разделить Китай и Россию. Исходя из того, что мы видели до сих пор, насколько глубоки, по вашему мнению, эти отношения, это партнёрство между Россией и Китаем?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Я отвечу на ваш вопрос, но при этом я бы хотел обратиться к другим людям. Так что прошу вас предоставить мне такую возможность.

Конечно.

СКОТТ РИТТЕР: Обращаюсь к тем людям, которые смотрят это. Хотя я не уверен, что смотрите, но, возможно, смотрите. Вы знаете меня. Я вещаю для вас десятилетиями, но вы сопротивляетесь всему, что я пытаюсь сделать, чтобы открыть вам глаза на Россию. И из-за вашего сопротивления вы невероятно невежественны в отношении России и Китая и продолжаете излагать философию, ориентированную на западную точку зрения.

Вы мыслите больше, как Олаф Шольц, а не как Си Цзиньпин, потому что вы тратите всё своё время и усилия на то, чтобы слушать Олафа Шольца и его окружение, при этом совершенно не слушаете Си Цзиньпина, а если и слушаете — то только какие-то обрывки. Вам, по сути, всё равно. А Владимира Путина вы вообще игнорируете полностью.

Я уже долгое время советую вам съездить на Петербургский международный экономический форум. Позвольте мне объяснить вам самым простым способом, почему это стоит сделать, — и это как раз ответит на вопрос этого молодого человека.

Китай и Россия связаны между собой. Если вы поедете на этот форум, вы увидите, как туда съезжаются китайские компании, вы увидите всю близость отношений. Я общался с российскими бизнесменами, которые ведут дела в Китае, которые отправляют туда делегации, и они информировали меня о характере договорных отношений, о масштабах и объёме экономического взаимодействия. Мы видим, как китайские бизнесмены приезжают в Россию, российские — в Китай. Это очень глубокие отношения, которые невозможно разделить. Они взяли на себя стратегические обязательства друг перед другом.

Но поскольку вы сидите на своих задницах в каком-нибудь европейском городе или здесь, в США, вы совершенно ничего не знаете об этой реальности. Единственный способ понять её — увидеть воочию. Тот, кто думает, что можно вбить клин между Россией и Китаем, ничего не знает ни о России, ни о Китае, ни о том, как они работают вместе.

Это и есть ужасная правда. Мы теряем контроль над миром. И мы теряем контроль над миром потому, что больше не понимаем, в каком мире живём.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.