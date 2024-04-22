Das Erste: российское влияние и радикальный исламизм доставляют Германии много хлопот

Ведомство по охране Конституции Германии загружено работой, как не было уже давно, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В стране отмечается всё больше антисемитских инцидентов, распространения пропаганды и шпионажа. По словам главы ведомства Хальденванга, также крайне активно своё влияние продолжает наращивать Россия.

Международные конфликты сегодня обсуждают и в Берлине — там их влияние на внутреннюю безопасность анализируют учёные и сотрудники ведомства по охране Конституции. Президент ведомства Хальденванг ещё до начала официальных обсуждений сказал, что у его учреждения сейчас так много работы, как не было уже давно. Там регистрируется всё больше случаев антисемитской пропаганды, радикализации или шпионажа.

Множество международных кризисов приводят к определённым последствиям для немецкого ведомства по охране Конституции. Такой плотности инцидентов в истории ведомства, вероятно, ещё не видели, сказал его глава Хальденванг в утреннем эфире.

Актуальный случай: задержание двоих проживающих в Германии русских. Утверждается, что они добывали шпионскую информацию о военной базе США в Баварии, где обучаются украинские военные.

ТОМАС ХАЛЬДЕНВАНГ, глава Ведомства по охране Конституции Германии: Мы действительно видим, что Россия сейчас выступает в роли очень агрессивного игрока, причём не только с начала украинского конфликта. Шпионаж, кибератаки, операции по оказанию влияния — всё это наблюдается уже на протяжении долгого времени.

Службы безопасности на сегодняшнем заседании также говорят об угрозах со стороны новых альянсов. Например, пропаганда против Израиля со стороны совершенно разных политических групп внезапно зазвучала в унисон.

РИТА ШВАРЦЕЛЮР-ЗУТТЕР, представитель МВД Германии: Когда исламистские террористические организации объединяются с экстремистски настроенными секулярными палестинцами, когда объединяются даже левые и правые экстремистские группировки, тогда наше государство, наш аппарат безопасности, мы должны быть особенно бдительны.

ТОМАС ХАЛЬДЕНВАНГ: Когда такие разные группы распространяют и поддерживают пропаганду, они, разумеется, действуют сообща и способствуют радикализации людей и тем самым поддерживают возможные планирования терактов.

Поэтому опасность исламского терроризма возросла, сказал глава ведомства по охране Конституции. Особенно под угрозой находятся, к примеру, его легко доступные для общественности мероприятия. Он считает, что службы безопасности работают отлично.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.