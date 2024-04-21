CBS News: американские военные базы по всему миру, кроме Антарктиды

Согласно данным за декабрь 2023 года, военнослужащие США дислоцируются примерно в 180 местах за рубежом, сообщает CBS News. Американские военные базы есть на всех континентах, кроме Антарктиды, но и там есть военнослужащие. При этом крупнейшее международное присутствие США сосредоточено в Японии и Германии.

В среду Военно-морские силы США сообщили, что один из кораблей загорелся, когда направлялся для оказания помощи в гуманитарных усилиях в Газе. Военно-морское судно Bobo вернулось домой в Джексонвилл, штат Флорида, для прохождения осмотра. Другие корабли из США продолжают следовать своим курсом.

Все они являются частью глобальных операций Вооружённых сил США. И согласно данным о передвижении войск за декабрь 2023 года — а это самые последние из доступных данных, —около 226 тыс. военнослужащих и гражданского персонала министерства обороны размещены примерно в 180 местах за рубежом.

Наше крупнейшее международное присутствие сосредоточено в Японии и Германии, где США создали ряд баз после окончания Второй мировой войны. Как вы можете видеть, у США есть военные базы на всех континентах, кроме Антарктиды. Но тем не менее там также есть американские военнослужащие.

По данным исследования, проведённого Институтом Куинси в 2021 году, насчитывается 750 военных баз примерно в 80 зарубежных странах или территориях. И эти войска помогают США поддерживать международное присутствие. Они действительно неоценимы, когда в мире разворачиваются конфликты.

К примеру, когда началась война между Израилем и ХАМАС, авианосная ударная группа ВМС США Gerald R Ford дислоцировалась в Западном Средиземноморье. В ответ министр обороны Ллойд Остин приказал этим кораблям переместиться в Восточное Средиземноморье поближе к Израилю.

И по аналогичному сценарию, когда началась война на Украине, американские войска были передислоцированы по всей Европе. США перебросили войска из Германии с наших многочисленных баз в Румынию. А также перебросили около 5000 военнослужащих из Форт-Брэгга в Северной Каролине в Польшу.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2024 года.