Reuters: Нигер разорвал соглашение о военном присутствии США в стране

13:18 Голосование в посольстве России в Кишинёве возобновили после ЧП Голосование на выборах президента России возобновилось на территории посольства в Кишинёве после ЧП с зажигательной смесью, заявил представитель дипмиссии Анатолий Лошаков.

13:15 Захарян — о первом голе за «Реал Сосьедад»: телефон разрывался Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал свой первый гол за испанский клуб.

13:13 Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Фиорентиной» в Серии А «Аталанта» опубликовала заявку на матч 29-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

13:11 Росгвардейцы уничтожили РСЗО RM-70 Vampire, готовящуюся к удару по Белгороду Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинских войск, которая готовилась к удару по Белгороду из Харьковской области.

13:03 Подполье в Одессе провело диверсию на складе дронов ВСУ, уничтожено 50 БПЛА Члены пророссийского подполья в Одессе провели диверсию на складе беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщил представитель подполья.

13:02 Явка на выборы президента России достигла 65,05% Явка избирателей на выборы президента России по состоянию на 12:50 мск 17 марта достигла 65,05%.

12:58 Большунов: со старта скиатлона лыжи как будто не поехали, просто офигел Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

12:58 В Кишинёве задержали мужчину, бросившего бутылки с горючим в посольство России Полиция задержала мужчину, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Кишинёве.

12:50 В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 4,6 млн человек В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 4,6 млн человек к 12:00 мск 17 марта.

12:46 Украинский военный: пехота скоро будет сидеть под землёй из-за российских БПЛА Пехота украинской армии скоро будет сидеть под землёй из-за российских FPV-дронов, заявил солдат ВСУ, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

12:46 Червоткин: бороться с Большуновым можно, как показывает практика Лыжник Алексей Червоткин прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

12:44 Офицер Дэвис: помощь Запада не поможет ВСУ остановить продвижение ВС России Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что западная финансовая и военная помощь Киеву не сможет помочь Вооружённым силам Украины остановить продвижение российских войск.

12:38 Генсек ШОС: решение о приёме Белоруссии ожидается на саммите в Астане Решение о приёме Белоруссии в ШОС может быть принято на саммите в Астане в июле, заявил генсек организации Чжан Мин.

12:29 Два человека пострадали при ударе ВСУ по автомобилю в Харьковской области Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что два пассажира гражданского автомобиля получили ранения в результате удара украинских войск в Харьковской области.

12:26 RT показал, как артиллеристы группировки «Восток» используют САУ «Гиацинт-С» Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» Вооружённых сил России наносят удары по украинским войскам при помощи САУ «Гиацинт-С».

12:23 Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России в Малиновке.

12:19 Захарова: 125 428 россиян в 111 странах проголосовали на выборах Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на 10:00 мск 125 428 россиян проголосовали на выборах российского президента на 230 избирательных участках в 111 странах.

12:16 Бестемьянова: если бы россиянки выступали, у Хендрикс не было бы шансов на медали Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на слова бельгийки Луны Хендрикс о допинге в российском фигурном катании.

12:14 Москалькова: россияне на границе стоят два часа в очереди, чтобы проголосовать Россияне, несмотря на предупреждения властей Эстонии о возможных последствиях, стоят по два часа в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

12:10 Генсек ШОС выразил уверенность в честности президентских выборов в России Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей на выборах президента России Чжан Мин выразил уверенность в проведении честного голосования.

12:10 Посол: фактические призывы Макрона к третьей мировой вызывают в ЕС отторжение Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что фактические призывы французского президента Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Европейского союза.

12:09 В Пекине впервые широко отметили русскую Масленицу В Пекине впервые широко отметили русскую Масленицу, мероприятия прошли в рамках первого в истории перекрёстного года культуры двух стран.

12:05 ВСУ нанесли удар при помощи дронов по городу Ровеньки в ЛНР Украинские военнослужащие с помощью БПЛА трижды атаковали город Ровеньки в ЛНР, заявили в городской администрации.

11:58 Медведев считает, что его ждёт тяжёлый матч с Алькарасом в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

11:55 Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставлять Украине оружие в ответ на инициативу политика о прекращении огня на время Олимпиады.

11:52 Более 2,2 млн человек стали победителями двух розыгрышей «Миллион призов» Более 2,2 млн человек стали победителями двух розыгрышей «Миллион призов».

11:49 Украинский БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Алчевске ЛНР Украинские войска при помощи дрона атаковали многоквартирный жилой дом в Алчевске ЛНР, сообщил глава города Альберт Апшев.

11:43 Степанова — о неудаче в скиатлоне на ЧР: это было испытание, рада, что доехала Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о неудачном выступлении в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

11:42 Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме после снятия ограничений на полёты.

11:37 Представители военкомата во Львове силой затолкали волонтёра в автобус В сети появилось видео, на котором видно, как представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтёра Кирилла Тарана.

11:36 Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.

11:35 На Чукотке на 12 участках явка на выборы президента составила 100% На Чукотке на 12 избирательных участках явка на выборы президента России составила 100%.

11:32 Маск: Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт переговоры Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Украина может лишиться ещё большего количества территорий и людей, если не запустит переговорный процесс с Россией.

11:31 Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре В результате атаки украинских беспилотников в Энергодаре повреждения получило здание, где в предыдущие дни находилось три избирательных участка — №534, №535 и №536, сообщили в избирательной комиссии Запорожской области.

11:28 Кулешова: неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

11:24 Даванков проголосовал на выборах президента России Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске.

11:20 WSJ: в Чехии заявили о поставках боеприпасов Украине от союзников России Ряд чешских чиновников сообщили, что некоторые союзники России передают боеприпасы Украине. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

11:17 Штаб по наблюдению: московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

11:15 Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

11:14 Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы Старший тренер сборной Тюменской области Андрей Иванов сообщил, что упавшую на чемпионате России лыжницу Викторию Невьянцеву выписали из больницы.

11:11 Общая явка на выборы президента России с учётом ДЭГ достигла 61,37% Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 61,37%.

11:08 Ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения для обеспечения безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

11:02 В Харьковской области почтили память погибших при обстреле ВСУ мирных граждан Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев почтил память мирных граждан, погибших при обстреле со стороны ВСУ посёлка Казачья Лопань.

10:59 Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на чемпионате России в Малиновке.

10:57 Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ дополнительные средства поражения БПЛА Российский министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на кораблях Черноморского флота России дополнительные огневые средства для поражения беспилотных летательных аппаратов.

10:47 Харитонов проголосовал на выборах президента России Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах главы государства на участке в Москве.

10:45 В МОК считают, что на Олимпиаде в Париже смогут выступить около 40 россиян Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс считает, что на Игры в Париже смогут попасть порядка 40 россиян.

10:43 Поступила угроза о подрыве генконсульства России в Бресте Посол России в Белоруссии сообщил о поступившей угрозе взрыва в российском генконсульстве в Бресте.

10:40 Памфилова: наблюдатели из 109 стран следят за выборами в России За голосованием на выборах президента России следят международные наблюдатели и эксперты из 109 стран, заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова.