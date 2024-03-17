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Reuters: Нигер разорвал соглашение о военном присутствии США в стране

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Власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое давало Вашингтону возможность размещать на территории этой страны своих военных, сообщает Reuters. Это решение было принято после недавнего визита в страну американской делегации.
Reuters: Нигер разорвал соглашение о военном присутствии США в стране
AP

«Правящая военная хунта Нигера» отменила военное соглашение, которое разрешает военнослужащим и гражданскому персоналу Министерства обороны США находиться на территории страны, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Амаду Абдрамана.

В статье при этом отмечается, что это решение вступает в силу немедленно и было принято после визита американских официальных лиц во главе с помощником госсекретаря США по делам Африки Молли Фи. Кроме того, в переговорах также участвовал глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли.

Комментируя этот визит, Абдраман подчеркнул, что американская делегация не следовала дипломатическому протоколу и что Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате её прибытия и повестке.

По состоянию на прошлый год в этой африканской стране находилось около 1100 американских военнослужащих на двух базах, в том числе на базе дронов, построенной в центральном Нигере за более чем $100 млн.

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источник
Reuters США Северная Америка
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