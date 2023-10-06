France 24: Франции придётся вывести военных из Нигера

Французским военным всё же придётся ретироваться с территории Нигера, сообщает France 24. Причём процедура эта будет непростой как с точки зрения логистики, так и с точки зрения безопасности: в Нигере сильны антифранцузские настроения. Больше того, военные отправятся на родину, а не будут размещены в другой стране региона.

Их около 1400. Французские солдаты, расположенные в Нигере, теперь знают, когда они должны будут начать покидать страну.

Коммюнике министерства армии Франции: Мы начнём операцию по выводу через неделю, соблюдая порядок, безопасность и в координации с нигерийцами.

В Ниамей враждебный Парижу военный режим уверяет: этот вывод войск пройдёт по их условиям и при соблюдении их интересов. Первыми, кто уедет, должны стать 400 военных, размещённых на передовых базах Уаллам и Айору. По той же схеме всё происходило в Мали, где вывод начался с трёх самых северных баз. Это большой вызов не только с точки зрения логистики, но и с точки зрения безопасности, ведь делать это придётся по земле.

ДОМИНИК ТРЕНКАН, бывший глава Французской военной миссии при ООН: Есть два условия, чтобы всё прошло хорошо. Армия Нигера должна помочь этому уходу. И второй момент, население не должно быть спровоцировано профессиональными провокаторами, не должно противостоять или мешать уходу французов. Раз они требуют ухода французов, то они должны, наоборот, их сопровождать.

Это решение было принято после более чем двухмесячного противостояния с путчистами, которые совершили переворот 26 июля. Франция, бывшая метрополия, не признаёт этот режим. Теперь остаётся вопрос, будут ли вновь размещены французские солдаты в другой стране этого региона, как то было после выхода из Мали. На этот раз ответ отрицательный.

Коммюнике министерства армии Франции: Все французские военные и оборудование, которые выводятся из Нигера, вернутся во Францию. Речи о размещении в другой стране не идёт.

В этом, если хотите, свидетельство того, что в Нигере царят сильные антифранцузские настроения — новые демонстрации прошли в Ниамее в начале недели у базы, на которой находятся французские солдаты.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.