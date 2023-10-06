France 24: Франции придётся вывести военных из Нигера
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку.
Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт высказался о трагедии в Брюсселе (Бельгия).
Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что российская армия отражает атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью Fox News, что в отличие от Украины Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи.
«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов одержал победу «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укреплённых районов в зоне СВО.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских болельщиков в Бельгии.
Склад горит на востоке Москвы на площади 750 кв. м.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что ряд факторов может серьёзно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине.
Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность.
Начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов заявил, что российская артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов на Южно-Донецком направлении.
В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные сорвали шесть попыток атак ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.
Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении.
Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР.
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил в беседе с RT, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате.
Президент России Владимир Путин 17 октября проведёт серию двусторонних встреч в Китае.
На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс —один путь».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом деле хочет войны в Палестине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий.
Армия обороны Израиля нанесла очередные удары по объектам и военной инфраструктуре «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрел Израиля.
Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены.
Израиль «унизил» Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить «визит солидарности» в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС.
Издание «Зеркало недели» сообщило о мощном взрыве в Вознесенске Николаевской области Украины.
Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья.
Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.
Издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Одесской области.
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины.
Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.
Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе всё, что он захочет, и допустил применение «любых превентивных мер» в ближайшие часы.
Украинский шоумен и креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет.
Постоянные попытки Украины напасть на Запорожскую АЭС стали возможными благодаря поддержке западных стран.
Полиция начала выпускать болельщиков сборной Бельгии по футболу спустя три часа после остановки матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Швеции.
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что капитана красно-белых Георгия Джикию ещё рано списывать со счетов.
Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что режим Владимира Зеленского падёт после поражения украинской армии.
Израиль наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.
Брюссельская полиция организует сопровождение для болельщиков сборной Швеции по футболу до аэропорта со стадиона «Руа Бодуэн».
Игрок московского «Спартака» Павел Порядин считает, что при непосредственной помощи тренера нападающих Алексея Ковалёва заметно была повышена результативность его тройки с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.
Президент США Джо Байден всерьёз обдумывает возможность визита в Израиль, который может состояться уже на текущей неделе.
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские БПЛА.
Заслуженный тренер Виктор Янчук считает, что Андрей Рублёв способен улучшить свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.
США направляет к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате сборной России в матче с Кенией.
Иноагент Максим Галкин* сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.
Организаторы отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, а также правоохранительные органы Брюсселя приняли решение задержать выход болельщиков со стадиона «Руа Бодуэн — Конинг Будевей».