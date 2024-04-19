Economist: Украина спешно строит новую линию обороны

Наступление российских войск и нехватка боеприпасов осложнили ситуацию на поле боя для украинской стороны. В этих условиях надежды Киева связаны с новой линией обороны, которую сейчас спешно достраивают сразу в нескольких областях, сообщает The Economist.

На фоне критической ситуации в Донбассе Украина спешно строит новый оборонительный рубеж. Строительство трёх новых линий укреплений в Сумской области является частью этого миллиардного проекта. Экскаваторы работают круглосуточно, как и в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях*, где ожидается основной натиск, сообщает The Economist

Строительство следует генеральному плану взаимосвязанных траншей, подземных командных пунктов, наблюдательных пунктов и спальных помещений, которые одновременно служат полевыми госпиталями. Общее правило таково: первую линию строят армейские бригады. Обо всём остальном позаботятся инженерные силы, местные власти и иногда — местный бизнес.

Внешняя линия самая прочная, построенная в относительно спокойное время с помощью экскаваторов и железобетона. После долгой задержки старта первая часть проекта должна быть завершена к концу месяца. Вопрос в том, будет ли этого времени достаточно.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванных западных чиновников даже предполагают, что Украина, возможно, находится на грани военного краха. Но эти опасения преувеличены, успокаивает The Economist. В ВСУ заявляют, что существует лишь «минимальный» риск крупного российского прорыва в ближайшем будущем. Один из источников британской газеты в Минобороны Украины заявил, что из-за «хаоса» в главном штабе военная картина стала хуже, чем была на самом деле. «Мы проигрываем информационную войну России», — жалуется он. Другой источник предполагает, что бюрократический паралич возник в результате ухудшения военной ситуации и мало кто хотел взять на себя инициативу.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).