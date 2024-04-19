Военный эксперт: Украине пора прекращать воевать — победы она всё равно не добьётся

Украинцы не в том положении, чтобы победить, считает военный эксперт Джейсон Бирдсли. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis он вспоминает, что США провалились в Афгане, Ираке и Вьетнаме, имея всё лучшее вооружение. У Украины этого нет. И сейчас Киев не в лучшей переговорной позиции, поэтому конфликт надо прекращать.

ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ: Когда ты проигрываешь войну, когда по имеющимся показателям, по численности и настрою людей, по параметрам мобилизации и живой силы видно, что ты не можешь в ней победить, не можешь вернуть (утраченные. — ИноТВ) территории, вариантов (особо. — ИноТВ) не остаётся. Выбор сводится к следующему: продолжать перемалывать целое поколение украинцев и русских, в том числе гражданских, или прийти к завершению — пусть и не тому, которое тебя устраивает больше всего. А что? Таковы реалии войны. Если тебе не по силам воевать с мировой державой, не надо ожидать каких-то глобальных достижений в итоге.

Я видел в ваших эфирах, Дэниел, как некоторые представители элит, политики, люди из академической сферы допускали возможность победы Украины только лишь потому, что им хочется, чтобы она победила. Но мы, те, кто бывал на войне в броне и с оружием в руках, знаем, что война протекает в более сложных обстоятельствах, и дело не только в деньгах, не только в материальных средствах, а в совокупности факторов.

Вспомним, что вышло в случае Ирака и Афганистана, где мы были противостоящей силой: оружия и денег имели в избытке, нехватки ресурсов не испытывали, но — напомню нашим зрителям — победы не добились. Ушли без триумфа. Афганистан отдали в руки талибов*, а Ирак вернули шиитам, которые сейчас действуют как своего рода прокси под контролем Ирана. Точно так же действовали и в случае Вьетнама: сдали его силам Северного Вьетнама и китайцам. Так что, когда представители нашей академической среды начинают рассказывать публике, как состоится победа (Украины. — ИноТВ), не углубляясь в детали, руководствуясь магическим мышлением или стремлением выдавать желаемое за действительное, мой вам совет: не верьте им.



Дата публикации 18 апреля 2024 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.





