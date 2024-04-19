Военный эксперт: Украине пора прекращать воевать — победы она всё равно не добьётся
ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ: Когда ты проигрываешь войну, когда по имеющимся показателям, по численности и настрою людей, по параметрам мобилизации и живой силы видно, что ты не можешь в ней победить, не можешь вернуть (утраченные. — ИноТВ) территории, вариантов (особо. — ИноТВ) не остаётся. Выбор сводится к следующему: продолжать перемалывать целое поколение украинцев и русских, в том числе гражданских, или прийти к завершению — пусть и не тому, которое тебя устраивает больше всего. А что? Таковы реалии войны. Если тебе не по силам воевать с мировой державой, не надо ожидать каких-то глобальных достижений в итоге.
Вспомним, что вышло в случае Ирака и Афганистана, где мы были противостоящей силой: оружия и денег имели в избытке, нехватки ресурсов не испытывали, но — напомню нашим зрителям — победы не добились. Ушли без триумфа. Афганистан отдали в руки талибов*, а Ирак вернули шиитам, которые сейчас действуют как своего рода прокси под контролем Ирана. Точно так же действовали и в случае Вьетнама: сдали его силам Северного Вьетнама и китайцам. Так что, когда представители нашей академической среды начинают рассказывать публике, как состоится победа (Украины. — ИноТВ), не углубляясь в детали, руководствуясь магическим мышлением или стремлением выдавать желаемое за действительное, мой вам совет: не верьте им.
Дата публикации 18 апреля 2024 года.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.