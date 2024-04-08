Сейчас никто толком не знает, кто и где находится на Украине и что делает, отмечает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В подкасте Флавио фон Вицлебена она поясняет, что Украина превратилась в своего рода «чёрную дыру» — она стала перевалочным пунктом для оружия и для найма террористов с Ближнего Востока. Так что вполне очевидно, что след теракта в Москве ведёт на Украину.

Россия не случайно говорит об украинском следе в ходе расследования теракта в Москве, считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В интервью Flavio von Witzleben она объясняет, что массовое убийство в концертном зале в российской столице было осуществлено по чьему-то заказу, а радикальные исламисты из Сирии и Ирака тянутся туда, где находят подходящий для них «рынок», и сейчас это Украина. По её словам, страна превратилась в крупный перевалочный пункт для всех возможных видов оружия, но также и для террористов.

«Украина превратилась в своего рода чёрную дыру», — отмечает Кнайсль. Там уже невозможно проверить, кто и где находится и что делает. Таким образом, там можно быстро сделать деньги и набрать «безработных террористов» с Ближнего Востока.

Кнайсль не берётся утверждать, виновна ли Украина в московском теракте, тем более что сейчас уже неясно, что именно следует считать Украиной. Президентские выборы в стране были отменены, а это означает, что в Киеве, по сути, нет демократического, законно избранного правительства. Причём не были озвучены даже сроки, когда эти выборы должны состояться, — в октябре 2024 года, в январе 2025 года или когда-либо ещё, хотя обычно при переносе выборов указывается определённое время для их проведения. Например, так происходило в периоды военных конфликтов в Сирии, Ливане и в других государствах арабского региона.

Что касается определения заказчиков теракта, организованного в московском концертном зале, тут надо дождаться результатов расследования. Однако вполне ясно, что следы действительно ведут на Украину, заключает ведущий подкаста Флавио фон Вицлебен.