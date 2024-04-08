Многие источники в американском разведсообществе уверены, что за терактом в «Крокусе» стоят США и Украина и «странное поведение» Вашингтона только подтверждает эту теорию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. Осуждение «вопиющих» действий Украины и жалобы американских чиновников незадолго до теракта, а также поспешные выводы сразу после него говорят о том, что США явно знают, чьих это рук дело.

Мы только что закончили интервью с полковником Ларри Уилкерсоном: он заявил, что его источники в разведсообществе — бывшие сотрудники разведки, как и вы, — убеждены, что США стоят за организацией и вербовкой людей, убивших невинных в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Это обоснованно, Ларри?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Уж точно небезосновательно. США ведут себя очень странно. За день до теракта в Financial Times была опубликована статья, в которой американские чиновники жаловались на несанкционированные вопиющие атаки со стороны Украины. Таким образом, одно только это говорит о том, что они знали: украинцы готовились совершить какое-то «безумство», как они это преподнесли.

В 03:30 утра по стандартному восточному времени 22 числа, в день атаки, так называемый открытый источник разведданных OSINTdefender — я называю его рупором разведывательного сообщества, он просто стал средством для размещения пропаганды — написал то же самое о несанкционированной вопиющей атаке.

А затем, в довершение всего, США немедленно, уже спустя 55 минут, заявляют: «Нет, это сделала не Украина!» Мы не знали, сколько было нападавших, мы не знали, сколько было убито, ранено или взято в заложники, на месте не было следователей, мы не знали, каковы были распоряжения террористов… Было так много вопросов без ответов, и всё же администрация Байдена посчитала хорошей идеей заявить: «Мы знаем, что это была не Украина! Это не могла быть Украина». При этом в то же время они рассказывали газетам, что Украина постоянно делает безумные вещи.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.