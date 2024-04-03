Попытка министра финансов Германии заморозить на три года социальные расходы в пользу оборонного бюджета вызвала резкое сопротивление со стороны общественных организаций, профсоюзов и даже политиков «светофорного» правительства, пишет Frankfurter Allgemeine. Сейчас расходы на пенсионное страхование в Германии в 6 раз превышают расходы на армию — и это показывает, что на самом деле дорого немцам.

Безопасность собственной пенсии для немцев важнее, чем безопасность Германии, отмечает Frankfurter Allgemeine. Так называемая российская угроза в этом плане ничего не изменила. Осторожная попытка федерального министра финансов Кристиана Линднера создать послабления в бюджете в пользу оборонного бюджета за счёт замораживания социальных расходов на три года сразу же встретила резкое сопротивление, причём протест выразили не только общественные организации и профсоюзы — ведущие политики из СДПГ и зелёных также выступили против идеи поступиться пенсиями в пользу обороны.

Так, вице-канцлер Роберт Хабек только что предостерёг от сокращения социальных расходов ради средств на оборону против России. «Я бы счёл катастрофой мысль о том, что мы сокращаем социальное государство, потому что нам нужно больше денег на вооружённые силы», — заявил Хабек. По его словам, демократия также находится под давлением, и многие люди отворачиваются от неё, поэтому социальные расходы необходимы, чтобы сохранить сплочённость страны.

Сейчас пенсии в Германии побеждают в прямом сравнении с расходами на оборону. Министерство финансов запланировало на этот год расходы в размере €127,3 млрд на пенсионное страхование, в то время как оборонный бюджет составляет чуть менее €52 млрд.

Пенсионное страхование в Германии становится всё более дорогим. Вскоре вкладчикам придётся платить более высокие взносы, а правительству — ещё более высокие субсидии. Уже сейчас расходы из федерального бюджета, предназначенные для людей в возрасте, примерно в шесть раз превышают расходы на военные закупки. И это показывает, что на самом деле дорого немцам.