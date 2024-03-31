ABC News: ажиотаж американцев вокруг солнечного затмения взвинтил цены на билеты и отели
Сегодня утром, когда до полного солнечного затмения, проходящего над некоторыми районами США, остаётся всего 10 дней, туристы, приезжающие в зону полного затмения, сталкиваются с заоблачными ценами.
КЛИНТ ХЕНДЕРСОН, управляющий редактор туристического веб-сайта: Хотите верьте, хотите нет, но люди бронируют отели за 11 месяцев. Авиакомпании добавили специальные рейсы для этого события.
Цены на билеты для тех, кто летит куда-то на праздники, очень высоки, поскольку весенние выходные совпадают с космическим представлением. Средняя стоимость билета туда-обратно в Луисвилл составляет около $1200, в Баффало — около $1000, в Сан-Антонио — чуть меньше $900. Цены на отели и Airbnb в населённых пунктах, расположенных вдоль траектории затмения, также астрономические. В Киллине, штат Техас, номер, который обычно стоит около $100 за ночь, обойдётся вам более чем в $860. В Берлингтоне, штат Вермонт, за номер, который обычно стоит $106, придётся заплатить почти $1400.
БЕВЕРЛИ СПАРЛИН, исполнительный директор Experience Franklin County: В Franklin County приезжают люди из таких далёких мест, как Лондон, Англия.
Многие настаивают на том, что небывалые расходы стоят того, чтобы стать свидетелем последнего полного затмения в США более чем за 20 лет.
МУЖЧИНА: Не знаю, есть ли слова, чтобы описать степень моего волнения. Если счёт доходил бы100, я бы, наверное, дошёл до 500.
Несмотря на высокий спрос, ещё не поздно забронировать билет или отель. И не забудьте очки для наблюдения за затмением.
Дата выхода в эфир 31 марта 2024 года.