Forbes: россияне смогут увидеть максимальную часть солнечного затмения 25 октября

По расчётам экспертов, ближайшее частное солнечное затмение можно будет наблюдать днём 25 октября 2022 года в Европе, а также в Центральной Азии и Западной Сибири, на Ближнем Востоке, на северо-востоке Африки и в некоторых других регионах. При этом жители России смогут увидеть наибольшую фазу затмения, когда Луна закроет более 80% солнечного диска, сообщает Forbes.

Следующее частное затмение Солнца ожидается на нашей планете днём во вторник, 25 октября 2022 года. Однако наблюдать его смогут не все жители нашей планеты, а лишь те, кто находится в определённых регионах, пишет Forbes. По оценкам экспертов, затмение в разной степени будет видно наблюдателям из Европы, значительной части России, стран Северо-Восточной Африки, Центральной Азии и некоторых других районов, в то время как в Северной Америке его видно не будет.



Во время частного солнечного затмения Луна частично закрывает собой Солнце от наблюдателя, находящегося в этот момент на Земле, поясняется в статье. Солнечное затмение возможно только во время новолуния, когда обращённая к Земле сторона Луны не освещена, поэтому сама Луна не видна зрителю. На протяжении пары часов Луна медленно приближается и визуально всё больше закрывает солнечный диск, а после пика затмения он вновь полностью открывается.



На пике затмения большая часть Солнца оказывается закрыта Луной. И во время предстоящего затмения 25 октября это можно будет наблюдать в разных городах европейской части России и Западной Сибири, где Луна закроет более 80% поверхности Солнца, сообщается в статье. В то время как для наблюдателей в разных странах Европы солнечный диск будет закрыт примерно от 15% до 30%, сообщает Forbes.



При этом важно помнить, что частное солнечное затмение, когда часть солнечного диска всё равно остаётся открытой, безопасно наблюдать можно только через солнечные фильтры в специальных очках, чтобы избежать угрозы повредить себе зрение, подчёркивается в статье. На всех камерах и телескопах также необходимо использовать солнечные фильтры на объективах. Без таких фильтров нельзя смотреть в телескоп или бинокль, даже если вы надели специальные очки для наблюдения за затмением, поскольку приближение Солнца через объектив также может оказаться опасным, предупреждает автор.



Безопасно смотреть на Солнце без дополнительных приспособлений можно лишь во время полного солнечного затмения, поскольку при этом на пике солнечный диск оказывается полностью закрыт Луной и всё небо вокруг погружается во тьму. Это невероятно впечатляющее и незабываемое зрелище! Однако это продолжается очень короткое время: обычно от одной до нескольких минут на самом пике полного затмения, подчёркивается в статье.



В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать 20 апреля 2023 года примерно на протяжении одной минуты, если вы окажетесь в этот момент на полуострове Эксмут в Западной Австралии либо на территории Восточного Тимора или Западного Папуа. А затем полное солнечное затмение ожидается 8 апреля 2024 года в Северной Америке, когда территория шириной около 120 миль от штата Техас до штата Мэн примерно на четыре минуты погрузится днём во тьму. Это наверняка тоже будет незабываемый опыт для всех зрителей, заключает Forbes.

