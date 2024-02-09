NTD: США ждёт историческое нашествие цикад

По прогнозам учёных, сотни миллиардов цикад появятся этой весной в США. Как передаёт NTD, впервые за 221 год из-под земли одновременно выйдут два выводка периодических цикад с 13-летним и 17-летним жизненными циклами. Хотя цикады не опасны для людей и растений, но когда их так много, это может создать некоторые неудобства.

Сотни миллиардов цикад появятся этой весной в США. Такие прогнозы делают учёные. По их словам, впервые за 221 год из-под земли одновременно выйдут два выводка периодических цикад с 13-летним и 17-летним жизненными циклами.

ДЖИМ ЛАУДЕРМАН, энтомолог: Это возможность увидеть то, чего никогда не видел ни один ныне живущий человек. И сменится шесть или семь поколений людей, прежде чем такое увидишь снова. Думаю, это захватывающее событие.

Цикад с 17-летним жизненным циклом называют выводком XIII. Они чаще встречаются в южных штатах. Цикады с 13-летним жизненным циклом известны как выводок XIX. Они в основном распространены на северо-востоке США.

Обычно из-под земли появляются сотни миллионов и даже миллиарды цикад. Такая массовость позволяет хищникам насытиться, не уничтожив всех насекомых. Так выводок сохраняет свой род.

Длинный жизненный цикл не даёт другим видам синхронизироваться с цикадами и давать больше потомства в годы, когда насекомые появляются из своих подземных нор. А разный период жизненного цикла у разных выводков цикад позволяет избежать генетического скрещивания. Но в этот раз будет иначе.

БРУНО ДЕ МЕДЕЙРОС, куратор Музея естественной истории имени Филда: Трудно точно сказать, сколько будет цикад, но это будет множество миллиардов, может быть, сотни. Это редкое событие даёт возможность цикадам выйти на свободу и встретиться друг с другом. Так может произойти скрещивание видов.

Впрочем, учёные полагают, что выводки встретятся только в Спрингфилде, столице штата Иллинойс на Среднем Западе США, и в его пригородах.

Периодические цикады проводят долгие годы под землёй лишь для того, чтобы пожить на поверхности несколько недель. После спаривания самцы сразу слабеют и умирают. А самки умирают чуть позже. Сначала им надо отложить яйца. В одной кладке их примерно 600.

Цикады не опасны для людей и растений. Но когда их так много, это может создать некоторые неудобства.



Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.