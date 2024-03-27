Reuters: из-за дороговизны американцы стали отказываться от фаст-фуда

23:42
Месси: стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.
23:35
В Одесской области прозвучали взрывы
В Одесской области были зафиксированы взрывы.
23:34
Яхту «Дочь ветра» с Елагиным нашли по координатам
Найдена яхта пропавшего у берегов Чили чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина.
23:32
ООН: русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации
Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
23:25
AS: RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранила от работы двух функционеров после обвинений по делу футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо.
23:20
Суд на Ставрополье арестовал мужчину, утопившего ребёнка в тазу
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал мужчину, который утопил пятилетнего ребёнка в тазу.
23:19
В Тверской области Путину показали ракеты, отрывающие танкам ВСУ башни
В Тверской области президенту России Владимиру Путину показали ракеты с повышенной боевой частью, которые при попадании отрывают башни украинским танкам.
23:12
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в 11 украинских областях.
23:09
В Курске десять человек пострадали в массовом ДТП
В Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.
23:09
Посол России предупредил о рисках для россиян, желающих посетить Олимпиаду
Российский посол в Париже Алексей Мешков высказался о безопасности во Франции во время проведения Олимпийских игр 2024 года.
23:07
ГД приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в дома
Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров.
23:01
МИД ПМР: высылка дипломата России негативно отразится на переговорном процессе
Высылка российского дипломата из Молдавии негативно скажется на переговорном процессе приднестровского урегулирования.
22:55
РИА Новости: в Душанбе допросили братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе»
В Душанбе допросили трёх братьев обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Шамсидина Фаридуни.
22:48
Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению «Лукойл Арены»
«Спартак» ведёт работы по утеплению домашнего стадиона — «Лукойл Арены».
22:48
Руденя: в Тверской области с нетерпением ждут строительства ВСМ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что регион с нетерпением ждёт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
22:43
Федерация велоспорта России объявила об отмене соревнований на территории Крыма
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила об отмене соревнований на шоссе на территории Республики Крым и их возможном переносе.
22:41
США внесли российскую компанию в санкционные списки по КНДР
Министерство финансов США заявило, что власти Соединённых Штатов наложили санкции на российскую компанию «Алис» в рамках ограничительных списков по КНДР.
22:32
Песков: США одной версией по теракту в «Крокусе» хотят отвлечь внимание
Соединённые Штаты, выдвигая одну версию насчёт виновников теракта в «Крокус Сити Холле», хотят переключить внимание следствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
22:31
Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки
Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу на два месяца участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*.
22:24
Авиация коалиции США за сутки трижды нарушила воздушное пространство Сирии
Авиация международной коалиции во главе с США за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
22:18
Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале
Бельгиец Ваут ван Арт получил несколько переломов в результате аварии и завала с участием около десяти велогонщиков на гонке Dwars door Vlaanderen в Бельгии.
22:07
Путин в Торжке посетил центр боевого применения лётного состава Минобороны
Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны.
22:01
МО: над Белгородской областью сбили 16 РСЗО Vampire
Системы ПВО сбили 16 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.
21:59
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящий момент находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России.
21:54
Фетисов уверен, что экс-тренер ХК ЦСКА Фёдоров легко сможет найти новую команду
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем бывшего главного тренера ХК ЦСКА Сергея Фёдорова.
21:52
Над Белгородом и Белгородским районом сбили 16 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 16 воздушных целей.
21:51
Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман
Американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни.
21:45
Израиль проработает с США дату консультаций по операции в Рафахе
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Израиль проработает с США дату консультаций по операции израильских военных в Рафахе.
21:43
Свищёв: мы обязаны уважать мнение атлетов, решивших ехать на Олимпиаду
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении некоторых спортсменов ехать на Олимпийские игры 2024 года под нейтральным флагом.
21:42
Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Киева со стороны НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили планы по активизации поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса.
21:41
На региональных трассах Удмуртии ограничат движение большегрузов в апреле
На региональных и межмуниципальных трассах Удмуртии введут ограничения движения для большегрузного транспорта в апреле.
21:36
В Тверской области более 133 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала года
В Тверской области более 133 тыс. жителей прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года.
21:31
Ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн
Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн.
21:30
В Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям, в том числе военнослужащим, сотрудникам промышленных предприятий, аграриям, врачам, педагогам, представителям общественных организаций.
21:27
Песков: российские спецслужбы продолжают расследование теракта в «Крокусе»
Спецслужбы России продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле», официальных версий пока никто не озвучивал.
21:24
Полиция Новосибирска установила личность рассылавшего призывы к теракту подростка
Сотрудники ФСБ и МВД Новосибирской области установили личность девочки-подростка, которая рассылала фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах с призывами к теракту.
21:23
Bild: немецкая Lufthansa и профсоюз достигли соглашения
Немецкая авиакомпания Lufthansa и профсоюз Ver.di достигли соглашения, забастовки наземного персонала авиаперевозчика будут прекращены.
21:21
На башню Главного корпуса оружейного завода в Ижевске вернут все колокола
На башню Главного корпуса оружейного завода в Ижевске планируют вернуть все девять колоколов, в том числе похищенный после пожара 2018 года.
21:20
Каменский: не думаю, что Фёдоров уйдёт из организации ЦСКА
Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА.
21:16
Диетолог Суржик высказалась о пользе йогуртов без живых бактерий
Диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рассказала, что стерилизованные йогурты так же полезны, как и с живыми микроорганизмами.
21:14
В Ставропольском крае закупят беспилотники для мониторинга лесов
В Ставропольском крае планируют закупить беспилотники для мониторинга лесов, заявил губернатор Владимир Владимиров.
21:11
Кожевников: Воробьёву предстоит тяжёлая работа в ХК ЦСКА
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера хоккейного ЦСКА.
21:09
В Кемеровской области увеличат расходы на поддержку населения
Депутаты кемеровского парламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Объём расходов в 2024 году увеличен до 324,3 млрд рублей, доходов — до 257,1 млрд.
21:07
Минтранс США подтвердил гибель шести человек из-за обрушения моста в Балтиморе
Министр транспорта США Пит Буттиджич подтвердил гибель шести человек в результате обрушения моста в Балтиморе.
21:01
В Подмосковье открывается сезон проката электросамокатов
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили об открытии сезона электросамокатов.
21:00
Автоэксперт Сажин дал рекомендации по подготовке машины к весне
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как подготовить машину к весне.
20:55
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили.
20:54
RT: сотрудников «Крокуса» за две недели до ЧП инструктировали на случай теракта
Для сотрудников «Крокус Сити Холла» за две недели до трагедии проводили инструктаж на случай терактов.
20:48
Автоэксперт Родионов посоветовал не приезжать на шиномонтаж с грязными колёсами
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендовал приезжать в шиномонтаж с помытыми колёсами.
20:46
В Эстонии арестовали журналистку Бурцеву
Эстонские силовики арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи для интернет-издания Baltnews.com.