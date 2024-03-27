Reuters: из-за дороговизны американцы стали отказываться от фаст-фуда

Стремительный рост цен в заведениях быстрого питания и ресторанах США заставил людей с ограниченным бюджетом отказываться от их услуг, сообщает Reuters. Тем временем для компаний быстрого питания потребители с низким доходом составляют значительную часть клиентской базы и определяют долгосрочные тенденции, отмечает издание.

Стремительный рост цен в заведениях быстрого питания и ресторанах США заставил людей с ограниченным бюджетом отказываться от их услуг, сообщает Reuters. Недавний опрос показал, что примерно четверть потребителей с низким доходом заявили, что едят меньше фаст-фуда, а около половины — что посещают рестораны быстрого питания реже.

Как передаёт агентство, цены на продукты питания выросли в США на 20% с января 2021-го по январь 2024 года, что стало самым резким скачком за всю историю наблюдений. Недавнее исследование показало, что половина людей, зарабатывающих менее $35 тыс. в год, испытывают трудности с оплатой повседневных расходов, и почти 80% испытывают умеренный или «очень сильный» стресс из-за недавнего повышения цен.

При этом, согласно последним данным переписи населения США, около трети домохозяйств чернокожих американцев и 21% домохозяйств белых американцев заработали в 2022 году менее $35 тыс.

Тем временем для компаний быстрого питания потребители с низким доходом составляют значительную часть клиентской базы и определяют долгосрочные тенденции. Но они, как правило, первыми сокращают расходы и последними возвращаются, отмечает издание.