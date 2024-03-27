NYT: усиление контроля не помогло — нью-йоркское метро остаётся пристанищем наркоманов и сумасшедших

Власти Нью-Йорка решили увеличить присутствие полиции в метрополитене, чтобы убедить горожан в его безопасности. Но сомнительная эффективность этих мер и продолжающиеся преступления в подземке продолжают вызывать опасения у пассажиров, сообщает The New York Times.

Накануне вечером в Восточном Гарлеме на пути метро столкнули мужчину. Нью-йоркская полиция не раскрыла имя преступника, но сообщила, что задержанный мужчина страдает психическим заболеванием, пишет The New York Times.

Это нападение стало последним в серии жестоких эпизодов, которые заставили чиновников увеличить присутствие полиции в метро и попытаться убедить жителей в его безопасности. Более того, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что она привлечёт к охране транспортной системы Нацгвардию, но пока эти меры не смогли развеять тревогу горожан, отмечает издание.

Некоторые пассажиры поделились с The New York Times своими страхами относительно возросшего насилия на платформах и в поездах. «В метро в последнее время творится просто какое-то безумие», — рассказал житель Бронкса Рэй Велес. «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь заметил, как много психически больных людей в нашей подземке, и попытался бы их оттуда выгнать», — добавил он.

Другие собеседники также жаловались изданию на состояние метро. Они рассказали, что регулярно встречают там наркоманов, бездомных и городских сумасшедших. Местная жительница Джери Толентино призналась, что ей всегда приходится вести себя «очень осторожно» на своей станции. «В этом нет ничего удивительного — внизу много преступности», — пояснила она.