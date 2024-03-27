New York Times Оригинал

NYT: усиление контроля не помогло — нью-йоркское метро остаётся пристанищем наркоманов и сумасшедших

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Нью-Йорка решили увеличить присутствие полиции в метрополитене, чтобы убедить горожан в его безопасности. Но сомнительная эффективность этих мер и продолжающиеся преступления в подземке продолжают вызывать опасения у пассажиров, сообщает The New York Times.
NYT: усиление контроля не помогло — нью-йоркское метро остаётся пристанищем наркоманов и сумасшедших
AP

Накануне вечером в Восточном Гарлеме на пути метро столкнули мужчину. Нью-йоркская полиция не раскрыла имя преступника, но сообщила, что задержанный мужчина страдает психическим заболеванием, пишет The New York Times.

Это нападение стало последним в серии жестоких эпизодов, которые заставили чиновников увеличить присутствие полиции в метро и попытаться убедить жителей в его безопасности. Более того, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что она привлечёт к охране транспортной системы Нацгвардию, но пока эти меры не смогли развеять тревогу горожан, отмечает издание.
 
Некоторые пассажиры поделились с The New York Times своими страхами относительно возросшего насилия на платформах и в поездах. «В метро в последнее время творится просто какое-то безумие», — рассказал житель Бронкса Рэй Велес. «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь заметил, как много психически больных людей в нашей подземке, и попытался бы их оттуда выгнать», — добавил он.
 
Другие собеседники также жаловались изданию на состояние метро. Они рассказали, что регулярно встречают там наркоманов, бездомных и городских сумасшедших. Местная жительница Джери Толентино призналась, что ей всегда приходится вести себя «очень осторожно» на своей станции. «В этом нет ничего удивительного — внизу много преступности», — пояснила она.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
медицина метро полиция преступление США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров