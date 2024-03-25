Ограниченная помощь или полноценная война: Le Figaro представила сценарии вмешательства Парижа в украинский конфликт

Редакция Le Figaro составила пять «условных, но правдоподобных» сценариев размещения на украинской территории французских войск, о котором продолжает говорить президент Франции Эммануэль Макрон. Два из них предполагают ограниченное вмешательство, тогда как три остальных практически неизбежно повлекут признание Франции стороной конфликта — и потери, за которые правительству придётся держать ответ перед народом.

Эммануэль Макрон продолжает делать заявления о том, что Париж может разместить на украинской территории свои войска, — и, хотя большинство партнёров Франции подчёркивают, что подобных планов у них нет, неделю назад французский лидер отмечал, что «многие европейские страны, и притом не самые мелкие», на деле поддерживают его курс. В связи с этим редакция Le Figaro описала возможные сценарии отправки на Украину французских солдат — и их гипотетические последствия.

Как подчёркивается в материале Le Figaro, президент Франции в своём качестве верховного главнокомандующего имеет в соответствии с Конституцией страны право по собственному почину дать приказ об отправке войск: существующие законы обязывают его лишь уведомить парламент о своём решении не позднее, чем через три дня после начала операции, а выносить на голосование законотворцев он обязан лишь вопрос о продлении присуствия войск — и только спустя четыре месяца после старта. Между тем, как сообщил источник издания во французском минобороны, позиция господина Макрона вызывает три вопроса: что он будет говорить народу, «когда пойдут гробы», будут ли французы отвечать, если перед ними поставят задачу контролировать какой-то район без участия в боевых действиях, но они будут задеты ударами России, и позволят ли США Парижу в одиночку вступать в бой.

Между тем если страна всё же решится создать военное присутствие на Украине, оно может принять несколько форм очень разного масштаба — хотя и будет «прежде всего ограниченным», поскольку, как разъяснял недавно французским СМИ начштаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль, страна на данный момент способна отправить за рубеж не более 20 тыс. солдат в течение месяца, пишет Le Figaro.

Как констатируют журналисты издания, судя по заявлениям чиновников французского правительства, возможная французская интервенция может произойти по одному из пяти «условных, но правдопобных сценариев». Первым из них является размещение на Украине французских военных заводов, которые займутся как производством оружия и боеприпасов, так и эксплуатационным обслуживанием техники; такое развитие событий в начале марта допускал министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

Как указывает Le Figaro, у французской армии действительно имеется «инфраструктура для обслуживания своей техники», однако размещение производственных мощностей скорее будет осуществляться не самими военными, а гражданскими специалистами — и, как полагают эксперты, страхование этих людей окажется настолько дорогим удовольствием, что сама возможность реализовать подобный проект в принципе вызывает сомнения. Кроме того, специалисты предупреждают, что заводы тут же станут одной из приоритетных целей для российских войск, а плоды их размещение принесёт лишь через несколько месяцев; в связи с этим более эффективной стратегией стало бы создание мощностей не на самой Украине, а в одной из соседних стран, входящих в НАТО.

Вторым сценарием вовлечения французских военных в украинский конфликт без получения Францией статуса его стороны, также озвученным в начале месяца господином Лекорню, выступает участие солдат ВС страны в разминировании и подготовке украинцев, а также управлении отдельными видами вооружений с присутствием на украинской территории. Как предупреждают источники Le Figaro во французском минобороны, если французы будут заниматься обучением украинских солдат прямо на Украине, это вряд ли окажет существенное влияние на ход конфликта — тем более, что они и так уже осуществляют подготовку украинских сил во Франции и Польше. Если же французские военные займутся обезвреживанием минных полей, это почти наверняка обернётся увечьями и смертями среди них — и властям придётся как-то оправдывать эти потери перед народом, отмечают источники.

Что же касается управления техникой, французские военнослужащие — как это ненароком раскрыл недавно канцлер Германии Олаф Шольц — уже это делают в неофициальном порядке, и единственное, что в этом отношении может предпринять Париж, это оформить такое присутствие официально, пишет Le Figaro.

Третий сценарий — отправка французских военных в Одессу. О такой перспективе Эммануэль Макрон обмолвился ещё в феврале — и, если верить французским СМИ, произошло это потому, что президента всерьёз беспокоит угроза скачка цен на зерновые в случае взятия этого города российскими войсками: через одесские порты по состоянию на 2019 год проходило почти две трети всего объёма украинского экспорта.

Подобный сценарий будет предполагать размещение французских войск в Одессе для обеспечения её безопасности на земле и в воздухе — однако, как отмечают эксперты, россияне, которые всё равно пока не имеют возможности занять город, в ответ на это, скорее всего, нарастят интенсивность ракетных ударов по нему. В таком контексте для операции в Одессе потребуется пойти на огромные риски и задействовать серьёзные средства, в том числе доставив в город ЗРК SAMP/T, — а меж тем таких комплексов у Парижа имеется только восемь и часть из них, вероятно, будет задействована для обеспечения безопасности французской столицы во время Олимпиады. Кроме того, скрывать при таком варианте развития событий уже ничего не получится: Франция вступит в прямую конфронтацию с Россией и политическому руководству придётся отвечать перед публикой и за эту операцию, и за потери в результате неё, отмечается в материале Le Figaro.

В качестве четвёртого сценария журналисты издания предлагают создание французской армией «зоны безопасности». Такой вариант аналогичен предыдущему — но имеет гораздо более значительные масштабы: в частности, французские войска могут отправиться в районы, занятые украинцами в ходе контрнаступления 2022 года, включая регионы на границе с Белоруссией, а также Херсонскую или Харьковскую область, дабы «дать России сигнал и удержать её от наступательных действий», а также создать над ними бесполётную зону.

По мнению французских военных, с которыми общались журналисты Le Figaro, в таком случае перед Парижем встанет вопрос о том, будут ли французы отвечать в случае ударов по ним со стороны России. Не вполне ясно и то, как будет организована логистика: к примеру, Германия, по данным французских СМИ, ранее запрещала французским танкам перемещаться в Румынию по дорогам, принудив Париж перебрасывать машины на поездах. Наконец, при таком сценарии Франция также де-факто становится стороной конфликта, предупреждают авторы статьи.

Наконец, пятым — и самым маловероятным из всех — сценарием Le Figaro называет полноценное вступление французской армии в боевые действия на стороне Украины. Такой вариант по существу равносилен объявлению войны Москве, и он будет сопровождаться серьёзными политическими издержками: в частности, президент будет вынужден выносить вопрос о вмешательстве на голосование парламента, поскольку общественность «не поймёт, если без какого-либо обсуждения начнут массово приходить гробы», говорят источники издания во французской армии. Кроме того, Франция, как уже было упомянуто, сможет оперативно отправить на Украину не более 20 тыс. солдат — тогда как численность украинской армии уже близка к миллиону.

Применение силы в таком масштабе вдобавок станет и серьёзным вызовом в плане логистики — ведь Франция не проводила подобных операций с начала 90-х годов прошлого века, когда она принимала участие в войне в Персидском заливе, отправив в Ирак 12,5 тыс. солдат: понадобится резко нарастить объёмы производства техники и боеприпасов, а для нормального взаимодействия с украинцами придётся и решить проблему языкового барьера. Таким образом, начав такую операцию, Франция не сможет обойтись без поддержки союзников — а те, судя по их реакции на слова Эммануэля Макрона, не горят желанием вмешиваться, подытоживает Le Figaro.