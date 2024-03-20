Если Германия поставит Украине свои крылатые ракеты Taurus, ей придётся отправить туда и своих военных, потому что украинцы сейчас не способны управлять этой системой или программировать её. Это неизбежно сделает Германию участницей войны против России, что может привести к ответным ударам по германской территории, предостерегает Compact. Поэтому пора остановить разжигание войны и перейти к переговорам.

Ракеты Taurus эффективнее британских и американских ракет средней дальности, поскольку летят дальше, чем на 500 км, а их разрушительная сила в два раза выше. Использование ракеты Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему. Соответственно, отправка таких ракет на Украину неизбежно сделает Германию участником войны, объясняет Compact.

Подрыв Крымского моста с помощью 10—20 крылатых ракет Taurus, который обсуждался во время прослушанной телефонной конференции генералов, мог бы легко спровоцировать обострение конфликта на Украине. Также было высказано предложение о программировании целей в России непосредственно в компании-производителе MBDA в Шробенхаузене, чтобы по возможности скрыть участие Германии в войне.

В этом случае ответные удары России могут быть направлены и на территорию Германии, тем более что такие разжигатели войны, как Родерих Кизеветтер, уже громко призывают к бомбардировке российских военных объектов. Ответная реакция России означала бы, что в одном только регионе Шробенхаузена пострадает около 2,4 млн человек. «А кто в Германии может взять на себя ответственность за такое? Никто! Поэтому совершенно непонятно, почему Штрак-Циммерманн брызжет ядом и желчью из-за того, что ракеты Taurus до сих пор не поставлены», — пишет Compact.

Украинцам не следует давать оружие вроде ракеты Taurus, потому что кто хочет контролировать, что они с ним делают? Бывший генерал Куят по-прежнему считает, что конфликт на Украине можно закончить только путём переговоров. В конце концов, кому нужен мировой пожар? Пора остановить разжигание войны и положить конец планам министра обороны Бориса Писториуса и его генералов, готовящихся к агрессивной войне против России, призывает издание.