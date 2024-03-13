Ветеран ВМФ США: Байден пойдёт под суд в случае победы республиканцев

Будущая республиканская администрация сможет выдвинуть против Байдена обвинения и сделать из замятого дела о ненадлежащем хранении документов полноценный судебный процесс. Как объяснил в интервью Стивену Гарднеру ветеран ВМФ США Джек Пособец, в случае Байдена принцип недопустимости двойной ответственности не сработает, поскольку он так и не предстал перед судом. Более того, любой другой человек на месте президента уже давно сидел бы в тюрьме.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ, ветеран ВМФ США: Кстати, разрешите небольшое предисловие. Я был офицером разведки в армии США. И если бы я или кто-либо из моих сослуживцев совершил то, что сделал Байден, который хранил секретные документы в своём гараже в течение многих лет, для нас бы это был конец. Нас бы отправили прямиком под трибунал в форт Ливенворт и разгромили целиком и полностью. В этом нет никаких сомнений.

И кстати, Байден — не единственный политик, который так поступил. Мы помним, что Дэвид Петреус делился материалами со своим наёмным писателем/автобиографом, с которым он при этом спал. И он отделался крайне мягким наказанием. Мне, кстати, нравится, когда люди говорят, что администрация Обамы не была замешана ни в каких скандалах. Они же буквально арестовали директора ЦРУ! Если это не считается за скандал, тогда ладно… И это лишь один из самых очевидных случаев.

Но в случае с Байденом и этим отчётом, который составил Хёр, демократам нужно быть предельно осторожными, потому что эти записи легко могут быть использованы будущей администрацией — будущей республиканской администрацией. Потому что, напомню, правило о двойной ответственности не применяется в ситуации, когда человек ещё не предстал перед судом. То есть тот факт, что следователь и прокурор просто посмотрели и сказали: «Мы не будем выдвигать обвинения», вовсе не равнозначен тому, чтобы предстать перед судом и быть признанным невиновным или оправданным присяжными. Конституционный принцип недопустимости двойной ответственности в таком случае не применяется.

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.