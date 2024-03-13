Bloomberg: Трамп собрал достаточно голосов, чтобы пойти на реванш в самых дорогих выборах за всю историю США

Бывший президент США Дональд Трамп собрал достаточное количество голосов делегатов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на грядущих президентских выборах в США, пишет Bloomberg. При этом, по словам автора статьи, эти выборы будут самыми дорогими в новейшей истории США, поскольку кандидаты давно в центре внимания общественности — при этом и у Трампа, и у Джо Байдена низкий рейтинг.
Дональд Трамп получил достаточное количество голосов делегатов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что это «ошеломляющее политическое возвращение, подогреваемое обидой и местью», а предстоящая предвыборная кампания может стать самой продолжительной и дорогостоящей за последнее время.
Такая победа даёт Трампу полную свободу действий для консолидации политической деятельности Республиканской партии и возможность полностью сосредоточить своё внимание на реванше с президентом Джо Байденом.
Против Трампа баллотировались более десятка республиканцев. Однако уголовные обвинения лишь объединили избирателей вокруг Трампа, в то время как его конкуренты провалились. Поэтому издание отмечает, что команда Трампа смогла превратить его проблемы с законом, которые положили бы конец карьере любого другого политика, в его боевой клич, воодушевляющий избирателей, которые поверили его заявлениям о политическом преследовании.
Ожидается, что выборы 2024 года станут одними из самых дорогих за всю историю США. Впервые кандидаты настолько долго находятся в центре внимания общественности и имеют такой низкий рейтинг одобрения. Поэтому им придётся потратить миллиарды долларов, чтобы убедить избирателей.
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