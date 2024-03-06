Глава МИД Франции: мы никогда не выходили на уровень участника боевых действий, и никогда не выйдем

Министр иностранных дел Франции заявил в интервью, что Франция никогда не выходила на уровень участника украинского конфликта и не собирается этого делать. При этом, по его словам, нельзя дать России победить, иначе последствия будут каскадные и будет риск новой войны, передаёт его слова BFM TV.

«Мы переживаем переломный момент, который должен заставить нас выстоять против России, и мы должны сыграть на балансе сил, чтобы защитить французов, защитить европейцев», — заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью LCI.

Он также отметил, что, по его мнению, нужно продолжать поддерживать Украину. «Мы должны заставить Россию проиграть, не ведя войну против России, это рамки, установленные президентом Франции, и нельзя доходить до уровня участника боевых действий». Глава французской дипломатии заверил: «Мы никогда не выходили на уровень участника боевых действий, и никогда не выйдем».

«Если Украина падёт, у России, вероятно, будут поползновения, а если у России будут поползновения, существует риск войны; будут каскадные последствия, и я не слишком высокого мнения о Европейском союзе, мы должны избежать этого сценария», — заявил Стефан Сежурне.