Глава МИД Франции: мы никогда не выходили на уровень участника боевых действий, и никогда не выйдем
«Мы переживаем переломный момент, который должен заставить нас выстоять против России, и мы должны сыграть на балансе сил, чтобы защитить французов, защитить европейцев», — заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью LCI.
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