После провалившегося контрнаступления Киев слишком поздно поменял стратегию на оборонительную, заявили эксперты в эфире LCI. В результате украинская армия не успела укрепить оборонительные линии, для рытья которых не хватает строительной техники и солдат.

ПАТРИК ГОТРА, дипломат, бывший посол в Польше и Португалии: Я думаю, что Украина сейчас будет укреплять оборону по всему региону Донбасса. Новый главнокомандующий, которого раньше клеймили «мясником», скорее будет отдавать предпочтение такой защитной позиции. Но я основываюсь на источниках из прессы.

Есть четыре основные линии, в том числе знаменитые «зубы дракона» и «чешские ежи», очень красивое название. Они пытаются обеспечить максимальную защиту на протяжении 11 километров благодаря четырём линиям обороны. Проблема в том, что для рытья и их создания используются старые советские машины, которые плохо работают. Так что им нужны машины для выполнения общественных работ, нужны грузовики с кранами, нужна строительная техника.

АНН-КЛОЕ БОТТЕ, ведущая LCI: Выяснилось, что частные компании не могут в этом помочь из-за антикоррупционных правил.

ПАТРИК ГОТРА: Да, вы совершенно правы. Привлечение частных компаний сильно задержалось из-за обоснованных опасений в нездоровой коррупции. Вот в чём проблема. В том, что частные компании, особенно небольшие, пока недостаточно помогают в этом вопросе, который, похоже, стал приоритетным для Украины.

АНН-КЛОЕ БОТТЕ: Ваш комментарий, Арлетт?

АРЛЕТТ ШАБО, политический обозреватель: Военные эксперты говорят, что на изменение стратегии понадобилось время. Сначала украинская армия наступала, но когда появились первые трудности и признание о провале со стороны самого Залужного, то, как нам объяснили наши военные эксперты, военную стратегию поменяли на оборонительную, однако слишком поздно.

Поздно и в сложный момент, потому что остаётся та же проблема, которая делится на два подпункта: нет боеприпасов, так что сложно копать и не отвечать, когда сверху стреляют. И во-вторых, нужны солдаты, и вы видим, что в некоторых регионах привлекают гражданских, чтобы они рыли окопы. Так что возможно, если мобилизацию всё же проведут — по крайней мере, призовут какое-то количество солдат, — их в приоритетном порядке отправят на укрепление этих оборонительных линий.