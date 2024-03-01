Guardian: политики 12 стран объединились с целью запретить поставки оружия Израилю

Депутаты из 12 стран считают, что решение международного суда ООН обязывают страны прекратить в Израиль поставки оружия. The Guardian сообщает, что в открытом письме они обвиняют свои страны в том, что военная помощь Тель-Авиву стоила жизни 30 тыс. палестинцам и требуют «немедленного и безоговорочного прекращения огня».

Более 200 народных избранников парламентов 12 стран в открытом письме взяли на себя обязательства «убедить свои правительства ввести запрет на продажу оружия Израилю», так как в противном случае страны станут «соучастниками серьёзного нарушения Израилем международного права».

Жертвами войны в Газе уже стало более 30 тыс. палестинцев, поэтому, по их мнению, нужно «немедленное и безоговорочное прекращение огня». «Масштабы разрушений в секторе Газа, выходят за рамки любого определения самообороны или соразмерности», — утверждают подписавшиеся.



The Guardian указывает, что в письме политики ссылаются на решение суда ООН, после которого, по их мнению, «эмбарго на поставки оружия вышло за рамки моральной необходимости и стало юридическим требованием».

«Мы знаем, что смертоносное оружие и его части, произведённые или поставляемые через наши страны, в настоящее время помогают израильскому нападению на Палестину, которое унесло более 30 000 жизней в Газе и на Западном Берегу», — цитирует письмо газета.