Guardian: политики 12 стран объединились с целью запретить поставки оружия Израилю

03:21
Немецкий бизнесмен Дотком: запись разговора офицеров говорит о безумии Шольца
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт Германию к войне с Россией.
03:12
«СТРАНА.ua»: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем озвучено
Число потерь украинской армии в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области составляет гораздо больше военных, чем думают в России.
03:02
Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты опубликовавших разговор офицеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Берлин заметает следы, когда блокирует аккаунты в соцсети Х (Twitter) немецких военных, которые распространили запись разговора офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту.
02:37
Пентагон: Москва уведомила Вашингтон о пуске ракеты «Ярс»
Правительство России уведомило заранее Вашингтон о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», которое состоялось на испытательном космодроме Плесецк.
02:17
Взрывы произошли в Одессе
В Одессе, городе, находящимся под контролем Киева, прогремели взрывы.
02:12
CNN: на Аляске нашли, предположительно, разведывательный воздушный шар
Рыболовецкое судно обнаружило, предположительно разведывательный воздушный шар у берегов Аляски. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
01:54
Польский генерал Скшипчак: ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну
Ввод военнослужащих стран НАТО на Украину приведёт к мировой войне. Такое мнение высказал польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак.
01:43
Рогов сообщил об огромных потерях украинских войск в Работине
Украинская армия несёт огромные потери на территории села Работино и на подступах к нему на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
01:22
Президент Болгарии Радев: только дипломатия установит мир в Европе
Разрешения конфликтов в европейских странах можно добиться только дипломатическим путём. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев во время дипломатического форума в Турции.
01:09
«СТРАНА.ua»: взрывы произошли в Харькове
На территории украинского города Харькова прогремело несколько взрывов.
01:05
Bild: многое говорит о подлинности записи беседы военных ФРГ об ударах по России
Многое в записи разговора немецких военнослужащих об ударах по России говорит о том, что запись является подлинной, говорится в публикации Bild.
00:54
Взрывы прогремели в Кривом Роге
В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
00:54
«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в Лиге 1
«Монако» и «Пари Сен-Жермен» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:50
В «Реал Сосьедад» заявили, что отпустят Захаряна в сборную России
В «Реал Сосьедад» дали понять, что рады вызову полузащитника Арсена Захаряна в сборную России по футболу.
00:44
Bloomberg: Евросоюз разморозил для Венгрии около €2 млрд из своих фондов
Страны Евросоюза разблокировали порядка €2 млрд из собственных фондов для Венгрии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера.
00:39
Емельяненко считает маразмом предложение Дацика подраться по правилам бирманского бокса
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не собирается принимать предложение Вячеслава Дацика провести поединок по правилам бирманского бокса.
00:36
Чесноков: судьи на турнире в ОАЭ могли отнестись лояльнее к Рублёву
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что арбитры полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае слишком жёстко наказали Андрея Рублёва.
00:35
BBC: украинец годами продавал яд в Великобританию через интернет
Житель Киева Леонид Закутенко несколько лет продавал через интернет яд, который может быть связан с более чем 130 смертями на территории Великобритании, сообщило ВВС после проведения расследования.
00:21
Василевский одолел раздельным решением судей Ковалёва на турнире Ural FC 6
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский нанёс поражение Владиславу Ковалёву на турнире Ural FC 6 в Москве.
00:17
Bloomberg: Украина в ближайшие недели получит снаряды по инициативе Чехии
Киев в ближайшие недели может получить первую партию артиллерийских боеприпасов, которые закупили члены Евросоюза по инициативе Праги у третьих стран.
00:16
Российская команда победила в дисциплине Speedrun на Играх Будущего
Российская команда SpeedRussians одержала победу в соревнованиях по Speedrun на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
00:03
Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх Будущего
Иван Власов одержал победу на турнире по танцевальному симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
00:00
Реванш между Александром Емельяненко и Дациком состоится 30 марта
Стала известна дата проведения реванша между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
23:54
Девушка не справилась с управлением авто и разбила несколько машин в Петербурге
Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и разбила несколько машин в Санкт-Петербурге.
23:42
В Кентукки фура с прицепом врезалась в ограждение моста и повисла над водой
Фура врезалась в ограждение моста в американском штате Кентукки и повисла над рекой.
23:37
Иван Емельяненко победил иранца Хейбати на турнире Ural FC
Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко нанёс поражение иранцу Али Хейбати на турнире Ural FC 6 в Москве.
23:28
Косников стал победителем турнира по VR ритм-симулятору на Играх Будущего
Иван Косников завоевал главный приз на турнире по VR ритм-симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
23:26
Полиция: наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт
Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт. Об этом сообщил заместитель коменданта западнопоморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал.
23:26
Российские военные подбили второй американский танк под Авдеевкой
Военным расчёта БПЛА 15-й ОМСБр удалось попасть ещё в один американский танк после уничтожения первого Abrams на Авдеевском направлении.
23:23
Noobs обыграл RevialGG на групповом этапе Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего
Завершился четвёртый день группового этапа Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего, который в эти дни проходит в Казани.
23:16
Военкор RT Яремчук пообщался с уничтожившим танк Abrams бойцом
Военкор RT Александр Яремчук пообщался с бойцом с позывным Рассвет, который уничтожил первый Abrams на СВО.
23:15
The Sun: несколько человек пострадали при столкновении 15 авто в Британии
Несколько человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении 15 машин на автомагистрали M23 в британском графстве Суссекс.
23:13
У Галлямова во время жеребьёвки Кубка Первого канала украли автомобильные номера
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, признался, что хулиганы украли номера с его автомобиля в Санкт-Петербурге.
23:07
Байден оговорился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину
Президент США Джо Байден снова оконфузился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа, сообщает пресс-пул Белого дома.
23:06
В испанской Сарагосе произошли стычки полиции и фермеров
Агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров.
23:03
AP.Bren и ONIC сыграют в финале фиджитал MLBB на Играх Будущего
Завершились полуфинальные матчи YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
23:00
В ВКС Франции заявили о планах провести учения по борьбе с угрозами в космосе
Представители ВС Франции и ещё 15 стран проведут с 4 по 15 марта учения AsterX 2024 по противодействию угрозам в космосе.
22:47
Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС России
Украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян, заявил Владимир Зеленский.
22:43
Матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в «Лужниках»
Руководство московского «Спартака» приняло решение провести домашний матч 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» в «Лужниках».
22:39
В Орехово-Зуеве электричка сбила трёх человек
Электричка сбила трёх человек на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуеве.
22:35
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с ПСЖ
«Монако» опубликовал состав на матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу с «Пари Сен-Жермен».
22:34
Байден: США пытаются достичь договорённостей по прекращению огня в Газе
Власти Соединённых Штатов пытаются выработать договорённости по прекращению огня в секторе Газа.
22:31
Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ
Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков получил первую престижную награду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
22:31
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии
Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС Германии на фоне заявлений в СМИ о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства.
22:20
Олюнин потратил призовые за серебро Игр в Сочи на развитие ресторанного бизнеса
Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, куда потратил призовые за серебряную медаль Игр в Сочи.
22:19
МИД: Россия готова вносить вклад в палестино-израильское урегулирование
Россия готова и в дальнейшем вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, заявили в российском МИД.
22:15
Олюнину помогают побеждать более молодых сноубордистов мудрость и терпение
Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, за счёт чего ему удаётся побеждать на соревнованиях в 32 года.
22:13
ВКС России ударили по месту базирования террористов в сирийском Идлибе
Воздушно-космические силы России нанесли удары по месту базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии.
22:02
СКА уступил «Торпедо» на старте плей-офф КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение на своём льду от нижегородского «Торпедо» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:58
«Газпром» объявил о планах продать активы в Северном море
Газпром International Limited начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море.