NYT: нет правовой базы — западные лидеры разошлись во мнениях по поводу изъятия российских активов

Споры между западными министрами финансов в отношении конфискации российских активов набирают обороты, отмечает The New York Times. Пока Вашингтон и Лондон убеждают всех в том, что это законно и экстренно необходимо, европейцы считают, что это действие нарушит международное право и спровоцирует Россию на ответные меры.

Разногласия между ведущими представителями экономической сферы по поводу того, как использовать российские активы для поддержки Украины, становятся всё более очевидными, пишет The New York Times. Спор достиг новой стадии в среду, когда министр финансов Франции Брюно Лё Мэр заявил, что изъятие замороженных активов РФ станет нарушением международного права.

Такой комментарий прозвучал всего через день после того, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что изъятие активов возможно и что для этого есть юридическое обоснование. Во время своего выступления Лё Мэр резко осудил позицию Вашингтона: «У нас нет законных оснований для изъятия российских активов. Нам лучше вообще никак не действовать, если мы не собираемся подчиняться международному праву и верховенству закона», — считает он.

По словам французского министра, Запад «должен понимать, что для принятия такого важного решения, как использование чужой государственной собственности, необходима очень сильная правовая база», которая у союзников Киева отсутствует. Кроме того, он отметил, что это решение должно быть поддержано всеми странами G20, а это нереально, поскольку Россия сама является членом этой группы.

Несмотря на это, среди западных политиков всё равно проявляются признаки растущего стремления использовать российские активы — особенно на фоне недавних успехов России на поле боя и ослабевающей поддержки США, отмечает NYT. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на этой неделе призвал своих коллег быть более настойчивыми в усилиях по поиску законного способа изъятия российских активов. Однако Франция и Германия, в свою очередь, призывают к более осторожному подходу, опасаясь, что Россия примет ответные меры.