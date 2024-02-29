DN: украинский конфликт напугал Швецию, но никак не повлиял на отношение Трампа к НАТО

Конфликт на Украине привёл к тому, что Швеция решила расстаться со своим многолетним нейтралитетом и сейчас вступает в НАТО. В то же время возможный будущий президент США Дональд Трамп продолжает делать громкие заявления о потенциальном выходе Соединённых Штатов из Североатлантического альянса, чем сильно пугает союзников по военному блоку, пишет газета Dagens Nyheter.

В разгар праймериз, человек, который собирался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, имел твёрдое мнение о политике безопасности Соединённых Штатов. Он одобрял деятельность НАТО, но был критически настроен по отношению к тому, как распределяется финансовое бремя внутри альянса.

«Украина — страна, которая влияет на нас гораздо меньше, чем на других членов НАТО, и тем не менее именно мы делаем всю тяжёлую работу, а они ничего не делают», — посетовал Дональд Трамп в ходе своей первой президентской кампании в марте 2016 года.

События на Украине в феврале 2022 года заставили Швецию радикально изменить курс в политике безопасности. Однако украинский вооружённый конфликт не повлиял на видение международных отношений в глазах Дональда Трампа, пишет газета Dagens Nyheter.

Теперь он снова баллотируется на пост президента с заявлениями о том, что россияне могут делать «всё, что захотят» со странами НАТО, которые не платят требуемые взносы на оборону. Позицию Трампа можно охарактеризовать как последовательную и непредсказуемую, логичную и капризную.

С одной стороны, на протяжении многих лет критика НАТО составляла ключевую часть сути послания Трампа избирателям, когда он пообещал в любых ситуациях ставить Америку на первое место. В книге «Америка, которую мы заслуживаем», вышедшей ещё в 2000 году, Трамп раскритиковал «огромные» затраты на содержание американских войск в Европе, что можно охарактеризовать как заявление классического реалиста, интерпретирующего мир как игру с нулевой суммой.

Реалисты ничего не имеют против пактов или союзов, если цель состоит в том, чтобы отреагировать на внешнюю угрозу и сохранить баланс сил. Но они отвергают идеи либерализма и идеализма о том, что международное сотрудничество полезно для всех, рассуждает автор статьи. Трамп был и остаётся убеждён в том, что, когда речь идёт о политике безопасности, остальные страны не доплачивают Соединёнными Штатами.

С другой стороны, Трамп и его соратники посылают весьма неоднозначные сигналы о том, чего они хотят от альянса. Иногда говорится о важности НАТО, а порой Трамп грозится покинуть военную организацию.

Многие республиканцы считают, что Трамп использует жёсткую риторику лишь для того, чтобы заставить больше стран увеличить свои военные расходы. Трамп представляет в «ложном» свете многих членов НАТО, когда утверждает, что они игнорируют общий бюджет Североатлантического альянса. Хотя в многие страны действительно не смогли выполнить требования по выделению 2% от ВВП на оборону. Заявления Трампа также подрывают существование альянса, расшатывая самый основной принцип НАТО «один за всех и все за одного».

Совсем недавно, в декабре прошлого года, Конгресс США принял новый закон, который не позволяет президенту страны в одностороннем порядке выйти из НАТО. Но это не мешает Трампу откладывать военное сотрудничество на второй план. Согласно статье журнала Rolling Stone за октябрь прошлого года, Трамп ясно дал понять, что не хочет, чтобы в случае его победы на президентских выборах в Белом доме находились сторонники НАТО. Его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, а сегодня известный критик Трампа, убеждён, что экс-президент хочет выйти из альянса. «Его цель — не укрепить НАТО, а заложить основу для вывода», — заявил Болтон ранее изданию Politico.

Критика НАТО исходит не только от Трампа, но и от всё большего числа республиканцев. Таким образом, изоляционизм и национализм распространяются среди американских правых. Одно можно сказать точно: новая политика безопасности Швеции станет более неопределённой, если Трамп победит на президентских выборах этой осенью, завершает статью газета Dagens Nyheter.