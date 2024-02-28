Bloomberg: Украина стала для США «канарейкой в угольной шахте»

За два года, что длится украинский конфликт, как минимум $34 млрд, выделенные Украине, пошли американскому оборонному сектору, сообщает Bloomberg. На эти деньги он производил новые вооружения, чтобы отправить Украине и восстановить американские арсеналы. Так что Украина стала для США «канарейкой в угольной шахте», — говорят американские политики: она показала, что американкой оборонной промышленности нужно обновляться, и подтолкнула США к инвестициям в свой ВПК.

В министерстве обороны сообщили, что с тех пор, как два года назад началась российская спецоперация на Украине, как минимум, 34 миллиарда долларов помощи, выделяемой на оборону, ушли американским оборонным компаниям на производство оборудования, на его отправку на фронт, на восстановление внутренних запасов и на инвестиции в американский военно-промышленный комплекс. Среди самых крупных бенефициаров были штаты, в которых находятся крупнейшие оборонные заводы: Техас, Арканзас, Пенсильвания и другие. Такую идею пытается продвинуть президент, призывая конгресс одобрить выделение нового пакета помощи.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я хочу кое о чём сказать, ведь я знаю, что это важно для американцев. Хотя в этом законе говорится о предоставлении военной помощи Украине, деньги будут тратиться здесь, в Соединённых Штатах. В таких местах, как Аризона, где создаются ракеты Patriot, в Алабаме, где создаются ракеты Javelin, в Пенсильвании, Огайо, Техасе, где создаются артиллерийские боеприпасы.

Сенат в этом месяце принял пакет помощи, поддержанный двумя партиями, который предусматривает выделение около 60 миллиардов долларов для Украины. А мы в Bloomberg обожаем цифры и посчитали, что около двух третей этой помощи останется здесь, в США. Они пойдут на помощь в обеспечении безопасности, чтобы украинцы могли покупать и перевозить американские вооружение, а также это деньги на восполнение американских запасов и инвестиции в них. Республиканцы-ястребы из сферы обороны представляют этот план, но некоторые другие представители партии выступают против. У меня была возможность пообщаться сегодня с сенатором-республиканцем Джей Ди Вэнсом.

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США: Мы отправляем Украине оружие так быстро, что это подрывает нашу способность заниматься планированием ответа на непредвиденные обстоятельства в Восточной Азии, на Ближнем Востоке или в других регионах, что скажется на нашей национальной безопасности. Так что хорошо, что мы производим больше оружия в США, с помощью американских рабочих, на американских фабриках. Но плохо, что мы отправляем его за рубеж быстрее, чем производим.

Объёмы продажи американского военного оборудования в другие страны достигли рекордных значений в прошлом году, более 238 миллиардов долларов. Данные Госдепартамента показывают, что они выросли на 16 процентов с прошлого года. Эксперты говорят, что военная помощь Украине, Израилю или Тайваню мобилизует инвестиции, которые так нужны американской оборонной промышленности.

МАРК КИММИТ, бывший заместитель госсекретаря США: Наш демократический арсенал, наша способность производить оружие, которое нужно нам, чтобы защищать эту страну от всех врагов внутри и за рубежом, истощались. Мы так долго делали хорошую мину при плохой игре в отношении нашего военно-промышленного комплекса. Возможно, Украина, как бы трагично это ни звучало, стала нашей канарейкой в угольной шахте.

Завтра палата представителей возвращается после почти двухнедельных каникул. Спикер палаты Майк Джонсон, который сегодня был в Белом доме, пока что не спешит ставить на голосование вопрос о помощи Украине. Посмотрим, будут ли какие-то подвижки, когда обе палаты парламента вернутся к работе.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2024 года.