20 февраля несколько гражданских объектов Донецка* были повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ. Как утверждает независимый журналист Патрик Ланкастер, который вышел в эфир Judging Freedom спустя несколько часов после атаки, нет никаких сомнений в том, что Украина даже не пыталась избежать жертв среди мирного населения. На месте удара по библиотеке военкор не нашёл никаких военных объектов — «только читающие люди, в основном женщины».

Итак, пара вопросов. Первый: удары были нанесены сегодня, во вторник, 20 февраля 2024 года. Это произошло всего несколько часов назад. Я правильно понимаю?

ПАТРИК ЛАНКАСТЕР, американский независимый журналист: Да. И оба удара были нанесены с разницей два с половиной часа.

Понял. Через несколько минут, когда мы закончим говорить о том, что вы нам только что показали, мы покажем ваш репортаж, где вы расследуете вторую атаку — ту, что произошла через два с половиной часа.

Вы напомнили нам — хотя американцы, как известно, вообще не в курсе того, на что способна военная техника, — что реактивная система залпового огня HIMARS точна. Так если снаряды HIMARS попали в гражданский район, ударив по пешеходному переходу, библиотеке и пиццерии, значит ли это, что они специально были нацелены на пешеходный переход, библиотеку и пиццерию? Или это значит, что украинские операторы HIMARS не знают, как ими пользоваться и наводить их?

ПАТРИК ЛАНКАСТЕР: Чтобы быть на сто процентов точным: по пешеходному переходу и пиццерии стреляли 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами. Они немного менее точны, чем HIMARS. Но, в любом случае, люди на месте происшествия сказали, что никаких военных объектов там и рядом не было.

А что касается HIMARS — вот они должны быть высокоточными. Предполагается, что они приземляются точно на крышу того здания, куда они нацелены. Что ж, в этой библиотеке нет военных объектов. Я зашёл в библиотеку, прошёл её вдоль и поперёк и обошёл вокруг — ничего военного. Только читающие люди, в основном женщины. А после того как упали снаряды, все они укрылись в подвале, включая тех двоих, которые были ранены.

Всё это можно посмотреть в моём репортаже. Я просто пытаюсь дать вам с лёту как можно больше информации, но людям действительно стоит просветиться и посмотреть мой репортаж, чтобы они могли увидеть полную картину.

Но да, нет никаких сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов. Оба раза огонь вёлся по гражданскому населению. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).