Reuters: на президентских выборах в Финляндии победил сторонник Запада

На президентских выборах в Финляндии победу одержал Александр Стубб, сообщает Reuters. Во время предвыборных дебатов он обещал максимально использовать вступление Финляндии в НАТО и строить свою внешнюю политику с упором на США, Великобританию и скандинавских соседей.

Александр Стубб объявил о своей победе на президентских выборах в Финляндии, сообщает Reuters. Его предвыборная кампания была построена на обещаниях максимально использовать вступление его страны в НАТО и поддержать Украину. Кроме того, он выступает за укрепление оборонных потенциалов европейских стран в рамках НАТО.

Он говорил, что в своей внешней политике будет опираться на США, Великобританию и скандинавских соседей. Во время предвыборной кампании Стубб заявил, что Финляндия должна стать активным членом НАТО и стремиться разместить на своей территории какие-то войска альянса. Он также заявил, что готов разрешить перевозку ядерного оружия через территорию страны, но не его хранение. «Иногда ядерное оружие — это гарантия мира», — заявил он на дебатах.

Его описывают как многоязычного, проевропейского и консервативного политика. Многие финны считают его кандидатом от хельсинской элиты. За него выступают важные люди из сферы бизнеса. Однако если во внешней политике он себя проявил, со временем у финнов появился вопрос, насколько он разбирается в политике внутренней.