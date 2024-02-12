Reuters: на президентских выборах в Финляндии победил сторонник Запада

10:56
Тарарыченкова завоевала золото Спартакиады в скелетоне
Алина Тарарыченкова одержала победу в скелетоне на Спартакиаде сильнейших 2024 года.
10:53
Лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о переносе эстафетных гонок на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
10:50
Совбез России: несамостоятельность Украины привела к провалу Минских соглашений
Первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что несамостоятельность киевских властей привела к провалу Минских соглашений.
10:49
Кулешова — о победе в гонке с раздельным стартом: сегодня ориентировалась только на себя
Анастасия Кулешова прокомментировала победу в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
10:47
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле города со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу Донецк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
10:42
В Казани один человек погиб в результате отравления на автомойке
Один человек погиб в результате отравления химическим веществом на автомойке в Казани.
10:40
Комитет ГД одобрил отказ от штрафов за нарушение правил продажи валютной выручки
Предложение о введении штрафа за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки следует отклонить. Такое мнение высказали в комитете Государственной думы по государственному строительству и законодательству.
10:39
Вышел тизер фантастического фильма «Дэдпул 3»
В сети появился тизер предстоящей третьей части франшизы «Дэдпул», в которой появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана.
10:38
Синоптик Цыганков предупредил о гололёде во многих областях ЦФО
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о гололёде в некоторых областях Центрального федерального округа.
10:38
Кулешова выиграла гонку свободным стилем на Спартакиаде сильнейших
Анастасия Кулешова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
10:37
Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено дело
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Южном Крымского района Краснодарского края. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
10:31
Генерал Крашевский заявил, что отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ
Увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ негативно повлияет на моральное состояние украинской армии. Об этом заявил польский бригадный генерал Ярослав Крашевский.
10:25
В Ставрополе произошёл пожар в воинской части
Пожар произошёл в воинской части в Ставрополе, в результате инцидента никто не пострадал.
10:24
Источник: Гласнер, Флик и Лёв — в числе кандидатов на замену Тухеля у руля «Баварии»
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Баварии» в случае увольнения Томаса Тухеля.
10:19
Логвинов: ЕС ведёт войну с Россией в информационном поле
Европейский союз ведёт войну с Россией в информационном поле, применяя нелегитимные меры против работников российской прессы. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
10:16
В Подмосковье пресекли контрабанду содержащего драгоценные металлы сырья
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду содержащего драгоценные металлы вторичного сырья на 70 млн рублей.
10:14
«Известия»: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей
Правительство России намерено усилить контроль за корректностью начисления и уплаты таможенных платежей при импорте автомобилей через страны ЕАЭС.
10:10
Глушаков покинул расположение «Ростова»
Российский полузащитник Денис Глушаков не подпишет контракт с «Ростовом».
10:07
В Липецкой области в школе приостановили занятия из-за смерти ученицы
Занятия в лицее №6 в Данкове Липецкой области приостановили из-за смерти ученицы от менингококковой и пневмококковой инфекции.
10:05
В постпредстве России при ООН назвали нулевыми перспективы «формулы Зеленского»
Перспективы на успех формулы Владимира Зеленского по урегулированию конфликта вокруг Украины равны нулю. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
09:54
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колёса автомобиля скорой помощи
Полиция города Шарыпово Красноярского края задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения отказался уступать дорогу машине скорой помощи и порезал ей колёса.
09:53
В Приморье заявили, что в КНДР начали строить турзону для отдыха россиян
В Северной Корее начали строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приёма россиян. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
09:52
Месси заявил, что сборная Аргентины была уверена в себе в финале ЧМ-2022
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что почувствовал, когда форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе сравнял счёт в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
09:41
Байден заявил о нацеленности Путина на крупные призы после слов Трампа о НАТО
Президент США Джо Байден раскритиковал заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон не защитил бы ряд союзников по НАТО от гипотетического нападения России.
09:37
«Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма
«Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» в финальном матче сезона Национальной футбольной лиги — Супербоуле.
09:36
Вильфанд анонсировал температуру ниже нормы на 80% территории России
Температура ниже климатической нормы ожидается к концу недели на 80% территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
09:27
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге на Лиговском проспекте
Задержаны подозреваемые в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
09:23
CNews: французские фанаты трогательно попросили Мбаппе не уходить из ПСЖ
Болельщики «Пари Сен-Жермен» обратились к нападающему команды Килиану Мбаппе.
09:22
Постпредство при ООН: никто не готов серьёзно говорить с Россией по Украине
Ни одна сторона на данный момент не готова вести серьёзный разговор с Москвой по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
09:19
ФАС признала ненадлежащей рекламу сети доставки «Ёбидоёби» в Приморском крае
Приморское УФАС признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби».
09:13
Посол России: президент ЦАР приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля. Об этом заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.
09:10
Медведев остался третьим в рейтинге ATP, Хачанов поднялся на 17-е место
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.
09:08
Минздрав Киргизии заявил о намерении закупать лекарства на российских заводах
Киргизия в ближайшее время планирует начать закупать лекарственные препараты напрямую на российских заводах.
09:00
Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у Запада
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерическую реакцию у Запада, ориентированного на жёсткую конфронтацию с Россией.
08:56
Совбез России: Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины
Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, промышленные гиганты стоят в очереди на восстановление украинской инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
08:52
РИА Новости: Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах
Турция и Россия обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет.
08:52
Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина
Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом».
08:41
Совбез: Москва никогда не была против переговоров по Украине
Россия никогда не была против переговорного процесса, но сейчас он невозможен из-за позиции киевских властей.
08:36
Овчинников: Абаскаль получает столько денег в «Спартаке», что его автогеном не выжмешь оттуда
Российский тренер Валерий Овчинников высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
08:32
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам выбраться из сугробов
В Волгограде спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке, выбраться из сугробов.
08:30
Энергетический объект повреждён в результате обстрела в Днепропетровской области
В результате обстрела в Днепропетровской области Украины повреждён объект энергетики. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
08:23
В Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО
В Уссурийске задержаны подростки, которых подозревают в избиении и ограблении участника СВО.
08:21
Президент «Барселоны» после матча с «Гранадой» бросался тарелками из ложи
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был в ярости после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».
08:20
Логвинов: отказ от российских энергоресурсов привёл к стагнации экономики ЕС
Отказ ЕС от поставок энергоресурсов из России привёл к стагнации европейской экономики, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
08:15
В Израиле сообщили об освобождении двух заложников из плена ХАМАС в Газе
Израильская армия сообщила об освобождении двух заложников, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
08:13
В Приморье по факту отравления в бургерной возбуждено дело
В Приморском крае в городе Дальнереченске 31 человек отравился бургерами в кафе «М-Бургер». В данной связи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
08:13
МИД России обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны
МИД России обновит рекомендации для выезжающих в недружественные страны россиян с учётом рисков наступления соответствующих последствий.
08:08
Президент Киргизии Жапаров призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвал его не вмешиваться во внутренние дела республики.
08:05
Bild: Моуринью приступил к изучению немецкого языка, чтобы возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью начал учить немецкий язык, чтобы возглавить «Баварию».
07:55
Глава Пентагона Остин помещён в отделение интенсивной терапии
Шеф Пентагона Ллойд Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны.