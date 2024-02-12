Fox News: пакет помощи Украине пойдёт на восполнение критически низкого уровня боеприпасов США

Деньги на иностранную помощь от США в большей степени пойдут на пользу самой Америке, чем Украине или Израилю, признался сенатор Маркуэйн Маллин в интервью Fox News. По его словам, для США это вопрос национальной безопасности, поскольку сегодня уровень их имеющихся боеприпасов критически низкий, а в сравнении с Россией Вашингтон за год производит столько 155-миллиметровых снарядов, сколько Москва создаёт за месяц.

В настоящее время через сенат проходит законопроект об иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который не включает в себя деньги на охрану нашей границы. Пакет включает в себя только финансирование Украины для продолжения борьбы с Россией и помощь Израилю для победы над террористами ХАМАС. Это произошло после того, как на прошлой неделе некоторые республиканцы заблокировали более крупный законопроект о помощи. Ключевое голосование по новому законопроекту ожидается завтра, а прямо сейчас сенаторы на Капитолийском холме занимаются его обсуждением.

С нами на связи один из тех самых сенаторов-республиканцев, сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин, который входит в комитет сената по вооружённым силам. Сенатор, добро пожаловать на Fox News Live.

МАРКУЭЙН МАЛЛИН, сенатор от штата Оклахома: Благодарю, Эрик. Спасибо, что пригласили.

Рад вас видеть. Что самое важное, на ваш взгляд, должны знать наши зрители о законопроекте, который обсуждается в данный момент?

МАРКУЭЙН МАЛЛИН: К сожалению, он не включает в себя финансирование границы, о чём так активно говорил американский народ, — тот законопроект о границе, который обсуждался в сенате, им не нравился.

Сейчас многие зациклились на том, что этот законопроект посвящён Украине, — но это не так. На самом деле это законопроект о национальной безопасности, и я не пытаюсь преподнести его с хорошей стороны. Я просто хочу, чтобы люди поняли реальные цифры.

75 процентов от этого законопроекта фактически останутся внутри США. Эти деньги пойдут на пополнение боеприпасов и поддержание нашей оборонной промышленности. Наша оборонная промышленность сильно отставала, потому что в течение 20 лет мы вели войну с терроризмом, а с обычной войной справлялись не очень хорошо. Поэтому когда началась война Украины с Россией, мы, к сожалению, очень быстро поняли, что наша оборонная промышленность сильно отстаёт от некоторых передовых систем вооружений, которые нам нужны.

Из оставшихся 25 процентов большая часть в размере 60 процентов предназначена для Украины и Израиля. Но не стоит забывать и Индо-Тихоокеанский регион — Тайвань покупает оружие напрямую у Соединённых Штатов. Кажется, что мы финансируем их для того, чтобы они, в свою очередь, финансировали нас, но именно так и работает оборонная промышленность.

То есть, по сути, вы хотите сказать, что война на Украине помогает нам, помогает Америке, нашей обороне, и мы теперь можем наверстать упущенное в производстве боеприпасов?

МАРКУЭЙН МАЛЛИН: Да, и это прискорбно, но мы сильно отстали. Пока Россия хвастается своим сверхзвуковым оружием, многие оборонные системы, которые используем мы, особенно в области противовоздушной обороны, далеки от идеала. Когда мы вели войну с терроризмом, у нас действительно не было ничего особенного в противовоздушной обороне.

Особенно это касается беспилотников. Беспилотники и технология их использования появились на поле боя недавно. Мы тратим 200 миллионов долларов на ракету, чтобы сбить беспилотник стоимостью 100 тысяч долларов. При ведении войны таким образом деньги закончатся очень быстро. Поэтому вся наша оборонная промышленность вынуждена перестраиваться и изменяться.

Так что этот законопроект действительно больше направлен на национальную оборону. И я очень хочу, чтобы слушатели знали, что я не пытаюсь выставить его в лучшем свете. Просто мы называем это «финансированием Украины», и все зациклились на этом — но речь ведь идёт о нас. Это риск для нашей национальной безопасности. У нас очень мало боеприпасов: их количество ниже того уровня, который мы хотели бы видеть в наших базовых запасах. Более того, президент готовится подписать указ о том, чтобы позволить нам опустить этот чрезвычайный уровень запасов ещё ниже. Поэтому мы должны наращивать запасы, а наша оборонная промышленность просто не была к этому готова.

В общем, оборонная промышленность сейчас наращивает обороты. Вы знаете, есть опасения, что без этого законопроекта у Украины могут закончиться боеприпасы и Владимир Путин победит…

МАРКУЭЙН МАЛЛИН: Но это ведь касается и нас. 57 миллионов из этой суммы пойдут на завод боеприпасов в городе Мак-Алестер, штат Оклахома, для производства 155-миллиметровых снарядов, которых, если вспомнить, Россия производит в месяц больше, чем мы производим в США за год.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.