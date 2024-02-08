Британский аналитик: Россия бьёт по военным целям, а Украина только запугивает гражданских
АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, британский аналитик: Итак, русские, очевидно, не ставят задачу целиться в гражданских. По всей видимости, это правда. И если посмотреть, отследить направление российских бомбовых и ракетных ударов с тем уровнем внимательности, к которому нас с Алексом, к сожалению, обязывает работа, это видно. Можно увидеть, что каждый ракетный и бомбовый удар, наносимый Россией, очевидно, имеет военную цель, причём понятную. Они атакуют объекты оружейного производства, склады, системы ПВО, у каждого удара есть военная цель, на которую можно сослаться перед всем миром.
Если же мы говорим об атаке на Белгород или об обстреле Донецка, которые случаются регулярно, такого утверждать нельзя. Нельзя прямо-таки выйти и сказать, что это была за цель, по которой били украинцы, и какова была задача этой атаки в военном смысле. Объяснение дать невозможно.
И это, боюсь, возвращает нас к словам Путина о том, что это выглядит не просто как ответные удары, а удары, направленные против гражданских объектов с целью посеять панику и страх среди мирного населения. И конечно же, атаки такого рода… Я не эксперт в области военного права, но в моём понимании, это военное преступление.
Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.
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