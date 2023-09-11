Redacted: «люди не дураки» — у Украины не получится свалить вину за обстрел Константиновки на Россию

Удар по рынку в Константиновке нанесла Украина — и все это прекрасно понимают, заявил ведущий Redacted на своём YouTube-канале. Несмотря на то что покадровый анализ, сообщения очевидцев и сами украинские журналисты признают, что удар был нанесён со стороны Украины, западные СМИ и Киев продолжают свои тщетные попытки обвинить во всём Россию.

Давайте поговорим вот о чём. Завтра в Донецке начинается голосование, и это первые выборы на территории, которая теперь является частью России. Выборы продлятся до воскресенья. Конечно, бывшая Восточная Украина — Донецк, Луганск, Запорожье* и весь этот регион, который мы регулярно показываем вам на карте, — вся эта территория, разумеется, подавляющим большинством проголосовала за вхождение в состав России. И в воскресенье там впервые пройдут выборы уже в составе России.

Так что, очевидно, Россия решила обстрелять свой собственный народ, правда? Прямо перед выборами, так? Очень логично! Эти люди только что проголосовали за то, чтобы стать частью нашей страны, так давайте же их бомбить! Россия только этого и хочет, верно? Именно в этом бреде хотят вас убедить западные СМИ. Стоило Энтони Блинкену прилететь в столицу Украины, как тут же ракета уничтожает российский рынок, на котором люди идут по своим делам, покупают товары и едут за покупками — на российской территории. Вот видео ракетного удара. Да, 17 человек погибли, более 30 человек ранены.

Все западные СМИ немедленно обвинили в этом Россию. Просто взгляните, вот некоторые заголовки, это видео с YouTube, посмотрите на этих идиотов: «На камеру видеонаблюдения попал момент удара российской ракеты по рынку в Донецке», «Смертоносная российская ракета поражает украинский город», «Россия атакует переполненный украинский рынок», и всё в этом духе. Вот ещё один пример, Associated Press: «Ракетный удар России по украинскому рынку (вообще-то, рынок не украинский, а российский) убил 17 человек; между тем Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов». Поразительное совпадение, не правда ли? «17 погибших в результате удара России по переполненному украинскому рынку». Удар России…

Но вы же не дураки. Вы — люди, которые смотрят этот канал, — не дураки. Вы точно знаете, откуда был нанесён удар. На самом деле, покадровый анализ, свидетельства очевидцев и даже сами украинские журналисты уже признают, что это было сделано Украиной. Так что да, западные СМИ поторопились осветить эту историю и слишком рано набросились на неё. На самом деле сегодня проукраинское новостное издание Conflict Intelligence Team признало, что проанализировало траекторию полёта ракеты и подтвердило, что она летела с северо-запада — с территорий, контролируемых Украиной. Кроме того, свидетели, как видно на видео при покадровом анализе, смотрели в сторону Украины, откуда и был произведён выстрел. Наконец, этот город — это Россия.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).