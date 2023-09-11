New Atlas: уничтожение «Челленджера-2» подтвердило, что никакое «чудо-оружие» Украине не поможет

Российские войска уничтожили танк «Челленджер-2», поставленный ВСУ, и развенчали миф о неуязвимости этой британской машины, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик. На его взгляд, Запад изначально просчитался, сделав в опосредованной войне с Москвой ставку на концепцию «чудо-оружия», которое раз за разом показывает свою несостоятельность.

Великобритания подтвердила уничтожение танка «Челленджер-2». Она говорит, что не планирует отправлять замену.

Вчера высокопоставленный чиновник Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что в бою между российскими и украинскими войсками в регионе был уничтожен британский танк «Челленджер-2». Добавим, что этот инцидент считается первым за всю почти 30-летнюю эксплуатацию машины.

Цитирую (заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. — ИноТВ): «Я могу подтвердить, что это достоверная информация. Насколько нам известно, это может быть первая потеря». На вопрос, пришлёт ли Лондон замену, министр ответил отрицательно.

Хочу уточнить пару моментов, Брайан. Когда я прочитал про 30 лет эксплуатации, мне стало интересно, где именно они использовались? Потому что, насколько мне известно, на их счету не так много сражений. И никакой замены не пришлют. А ведь они должен были стать следующей итерацией «чудо-оружия», которое, как предполагалось, изменит ситуацию в пользу Украины.

Брайан Берлетик, вам слово.

БРАЙАН БЕРЛЕТИК, бывший морской пехотинец ВС США: Действительно. И Министерство обороны Британии тщательно создавало миф о неуязвимости «Челленджера-2», аккуратно применяло его в конфликтах, чтобы не подвергать слишком большой опасности, и внимательно контролировало поступающую о нём информацию.

Потому что на самом деле танки «Челленджер-2» серьёзно пострадали в Ираке.

Их броню пробивали. Экипаж получал ранения, серьёзные ранения. Но эта информация утаивалась и была раскрыта в СМИ лишь позднее.

И теперь танк «Челленджер-2» оказывается на Украине. Он противостоит российским войскам, которые лучше оснащены и лучше вооружены, чем повстанцы, с которыми воевали британские войска в Ираке.

На самом деле всё это было вполне предсказуемо. Я уверен, что мы уже обсуждали ранее, что эти западные основные боевые танки не изменят ситуацию. Мы говорили о том, что они очень уязвимы и что они сгорят так же легко, как и все остальные танки, которые были у Украины в начале специальной военной операции и которые эти новые машины должны были заменить.

ГАРЛАНД НИКСОН, американский политолог: Реальность такова, Брайан, что любой танк, который вы туда отправите, если его поразить правильным оружием в правильную точку, взорвётся. Но, на мой взгляд, эта ситуация имеет метафорическое значение, связанное с концепцией «чудо-оружия».

«Мы отправим гаубицу M777!» «Мы пошлём установки «Пэтриот»!» Каждый месяц появлялось новое «чудо-оружие», которое поставляли Украине и которое должно было изменить ход конфликта. «О Боже, они получили танки «Челленджер», на этот раз русским точно конец!»

И это лишь доказывает абсурдность ситуации. Речь прежде всего идёт о пиаре. И о пиаре никудышном, потому что страны, которые купили бы танки «Челленджер», ЗРК «Пэтриот» или что-то ещё, посмотрят, как те взрываются, и скажут: «Может, мне лучше купить старый Т-72 или что-то в этом роде». Брайан?

БРАЙАН БЕРЛЕТИК: Совершенно точно. Это говорит об отчаянии Запада и его внешней политике в отношении опосредованной войны, которую они ведут против России на Украине. Они отправили всего 14 «Челленджеров-2». Даже если бы это было «чудо-оружие», чего могут добиться на поле боя эти 14 танков? Ответ: не очень много.

Но, как оказалось, они не чудо-оружие. Как вы правильно отметили: любой танк, если его поразить в нужное место правильным орудием, будет уничтожен. А у России много разных видов оружия и много разных способов поразить «Челленджер-2». Так что эта затея была обречена с самого начала.

Вся эта идея использования «чудо-оружия» для победы в конфликте при полном игнорировании основ, которые на самом деле необходимы для её достижения. Вот почему мы видим эту картину последовательных неудач.

Брайан, я вынужден c вами не согласиться, потому что «Леопард», то есть «Челленджер-2» — это удивительное оружие. Ведь мы сидели с вами здесь и удивлялись, зачем их вообще туда отправили?(Смеются.)

Дата публикации 10 сентября 2023 года.