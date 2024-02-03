NYT: Бикович назвал разрыв контракта с HBO «торжеством абсурда»

После критики Милоша Биковича за его связи с Россией со стороны Министерства иностранных дел Украины американская телекомпания HBO расторгла с актёром контракт на съёмки в «Белом лотосе», сообщает The New York Times. Сербский актёр с российским гражданством заявил, что против него ведётся информационная кампания, которую он назвал «торжеством абсурда» и «поражением искусства».
Американская телекомпания HBO расторгла контракт с Милошем Биковичем, который должен был появиться в третьем сезоне сериала «Белый лотос», после критики со стороны Министерства иностранных дел Украины, пишет The New York Times.
Сербский актёр с российским гражданством назвал «торжеством абсурда» и «поражением искусства» ведущуюся против него информационную кампанию. «Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создаёт тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества», — отметил Бикович.
В заявлении актёр также упомянул о своём детстве, которое прошло «в раздираемой войной стране», и выразил несогласие со всеми вооружёнными конфликтами. «Во всём мире происходит всё больше и больше активных конфликтов. Каждый из них индивидуален. Каждый из них разбивает сердце. Я желаю, чтобы все они прекратились и возобладали принципы любви», — добавил Бикович.
Как напоминает издание, 36-летний Бикович снялся в ряде российских сериалов и регулярно говорил о своём восхищении российской культурой. В 2018 году он был награждён президентом России Владимиром Путиным медалью Пушкина за продвижение русского языка и культуры за рубежом, а в 2021-м получил российское гражданство. В 2019 году актёру запретили въезд на Украину из-за того, что он принимал участие в съёмках в Крыму*.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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