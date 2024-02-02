Bloomberg: США движутся по долговой спирали — но решать проблему Вашингтон не спешит

11:26
ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах
ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента России.
11:23
Синоптик Вильфанд рассказал о «мартовской» погоде в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.
11:22
Председатель Верховного суда Польши заявила о риске анархии в стране
Первая председатель польского Верховного суда Малгожата Мановская заявила, что Польша стоит на пороге анархии из-за вспыхивающих правовых конфликтов между ветвями государственной власти.
11:22
Защитник «Ванкувера» Хьюз назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз высказался о форварде «Тампа Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в преддверии Матча всех звёзд.
11:22
Стала известна дата выхода киноальманаха «Осторожно — любовь»
В сети 14 февраля состоится премьера откровенного киноальманаха «Осторожно — любовь» о превратностях любви в современное время.
11:20
Responsible Statecraft: западное оружие не поможет Украине в конфликте с Россией
Поставка западными странами Вооружённым силам Украины всё более мощных систем вооружений не поможет Киеву одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Responsible Statecraft.
11:19
Ермак заявил Салливану, что Украина остро нуждается в новых средствах ПВО
Украина остро нуждается в новых средствах ПВО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время разговора с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном. Собеседники, в частности, обсудили ситуацию на фронте и действия ВСУ.
11:16
The Sun: экс-футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили во время матча
Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги умер во время товарищеского матча в Мексике.
11:13
Кличко заявил, что на Украине необходимо провести новую мобилизацию
На Украине необходимо провести новую мобилизацию, которая позволит провести ротацию ВСУ. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
11:10
На участие в онлайн-голосовании на выборах подали заявки 740 тысяч человек
Уже 740 тыс. человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России, по месту нахождения — 160 тыс. человек.
11:10
Борец вольного стиля Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что борец вольного стиля двукратный чемпион страны Разамбек Жамалов принял решение сменить спортивное гражданство.
11:09
TRT: в Турции задержаны семь человек по подозрению в работе на разведку Израиля
В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек по подозрению в работе на израильскую разведку МОССАД.
11:08
В Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух регионах Украины: в Сумской и Черниговской областях.
11:06
В Москве производитель электрооборудования нарастил выпуск продукции в 2023 году
Московский производитель электрооборудования смог при содействии властей более чем в два раза нарастить объёмы выпуска продукции в 2023 году.
11:04
Пятая часть россиян совмещают основную работу с подработкой
Новое исследование показало, что 46% работающих россиян ранее подрабатывали, а 22% и в настоящее время совмещают основную работу с подработкой.
11:04
Аналитик спрогнозировал курс доллара в районе 88—90 рублей в ближайшее время
Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на курсы доллара и евро на данный момент.
10:58
Bloomberg: один из основных авторов санкций США против России уходит в отставку
Советница главы Министерства финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг, которая считается одним из основных авторов американских санкций в отношении России, уходит в отставку.
10:57
Специалист Павлова посоветовала не хранить мёд и шоколад в холодильнике
Специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, что ряд продуктов не стоит хранить в холодильнике.
10:57
Валиева стала участницей трэвел-шоу
Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в трэвел-шоу «Маршрут на двоих».
10:56
Большинство россиян никогда не опаздывают на работу
Большинство россиян, принявших участие в новом исследовании (65%), заявили, что никогда не опаздывают к началу рабочего дня. Ещё 18% признались, что опаздывают лишь несколько раз в год.
10:56
Специалист Провозен дала советы по выбору колледжа для обучения IT-профессии
Руководитель учебно-методического отдела колледжа MAXITET Елена Провозен рассказала, какие факторы надо учитывать при выборе колледжа для обучения IT-специальности.
10:55
Большинство россиян не сдают телефон в ремонт из-за привязанности к устройству
Большинство россиян (66%), принявших участие в новом исследовании, признались, что заметили у себя признаки номофобии — нежелание расставаться с любимым мобильным устройством даже в случае серьёзной поломки.
10:54
Аналитик Заноздрин рассказал об особенностях инвестиций в ювелирные украшения
Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Вадим Заноздрин рассказал о специфике инвестиций в ювелирные украшения.
10:54
Врач Кормашова рассказала о способах выявления рака кожи на ранних этапах
Врач-дерматовенеролог сургутского кожно-венерологического диспансера Оксана Кормашова рассказала, что разработан алгоритм, который помогает выявить рак кожи при самодиагностике.
10:53
МО Сирии: израильские военные нанесли удар по объектам к югу от Дамаска
Израильские войска нанесли удар по объектам к югу от сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.
10:53
В Приморье дали старт Году семьи
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о старте Года семьи в регионе.
10:52
Аналитик Терешкин спрогнозировал цены на нефть Brent $85—90 за баррель в феврале
Генеральный директор «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин выразил мнение, что в феврале 2024 года цена нефти марки Brent будет в диапазоне $85—90 за баррель.
10:51
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения детей водителем автобуса
Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о проверке по факту избиения детей водителем автобуса в Ростовской области.
10:51
Синоптик Шувалов предупредил о гололёде в Москве 3 и 4 февраля
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о неустойчивой погоде и гололёде в столице в выходные дни, 3 и 4 февраля.
10:51
Собянин: в Москве создали схему трамвайной сети
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время на станциях метро, а затем и по всему городу появятся детализированные схемы столичной трамвайной сети.
10:50
Диетолог Нефёдова рассказала, что свойства тибикоса пока мало изучены
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что водный кефир, или тибикос, — это пробиотический напиток, который получается в результате ферментации. По её словам, пока медики не могут с уверенностью говорить о его пользе.
10:49
Экс-сотрудника ЦРУ Шульте приговорили к 40 годам за передачу данных WikiLeaks
Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ и предполагаемого информатора WikiLeaks Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения по делу об утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.
10:49
Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы.
10:46
Билеты на один из финалов Игр Будущего раскупили за пять минут
Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Международного мультиспортивного турнира Игр Будущего, были раскуплены через несколько минут после старта продаж.
10:43
Макрон: Россия не может рассчитывать на усталость ЕС от поддержки Киева
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может рассчитывать на усталость Евросоюза от поддержки Украины.
10:39
BFMTV: французские фермеры начинают снимать блокады на дорогах вокруг Парижа
Французские фермеры, которые перекрывали в течение нескольких дней трассы вокруг Парижа, начинают снимать блокады после того, как власти объявили о новых мерах поддержки аграриев.
10:38
Против ударившего ребёнка в Курчатове возбудили дело
Прокуратура Курской области сообщила, что в отношении мужчины, который ударил ребёнка в Курчатове Курской области, возбудили уголовное дело.
10:35
Эртель обвинил сборную Францию во лжи после отстранения из-за игры в России
Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель рассказал, что в Федерации баскетбола Франции знали о его решении перейти в санкт-петербургский клуб в начале лета 2022 года.
10:30
Экс-премьер Азаров: США подчинили себе всю систему госуправления Украины
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что Соединённые Штаты после госпереворота на Украине в 2014 году полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны.
10:27
Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине.
10:27
Опубликована архитектура деловой программы Форума будущих технологий — 2024
На официальном сайте Форума будущих технологий опубликована архитектура деловой программы.
10:24
Вайцеховская — о дисквалификации Валиевой: я бы не стала вешать всех собак на Тутберидзе
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
10:21
В Забайкалье таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ
Сотрудники Читинской таможни выявили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» партию с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.
10:15
NBC: сенат США проголосует по законопроекту о границе на следующей неделе
Сенат конгресса Соединённых Штатов планирует проголосовать по законопроекту о финансировании помощи Украине и ужесточении пограничного контроля на южной границе США на следующей неделе, сообщил лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер.
10:13
Сборная России поздравила Карпина с 55-летием
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление главного тренера национальной команды Валерия Карпина с днём рождения.
10:12
Эксперт посоветовал избегать слов «да» и «нет» при общении с мошенниками
Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет», если есть подозрение, что с вами по телефону разговаривает мошенник.
10:10
RT: пострадавший от нападения в Курской области ребёнок отделался ссадинами
Четырёхлетний мальчик, на которого напал мужчина в супермаркете в Курской области, отделался ссадинами на плече.
10:07
В Стамбуле 19 человек пострадали при столкновении автобуса с фурой
На севере Стамбула 19 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с фурой на трассе.
10:03
Мишустин высказался об экономическом эффекте от внедрения ИИ в России
Российский премьер-министр Михаил Мишустин высказался об экономическом эффекте от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России.
09:59
Депутат поддержала идею введения отпуска для военных при рождении ребёнка
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что служба военнослужащих регулируется в особом порядке.