Bloomberg: США движутся по долговой спирали — но решать проблему Вашингтон не спешит

Госдолг США растёт такими темпами, что скоро стране придётся ежегодные выплаты процентов превзойдут оборонный бюджет, однако в Вашингтоне проблему не решают, пишет Bloomberg. Глава управления конгресса США по бюджету Филипп Свагел предупредил, что страна движется по спирали растущего долга и растущих выплат по долгу.

В начале января государственный долг США превысил отметку $34 трлн и продолжил расти. Темпы роста госдолга настолько высокие, что скоро Соединённым Штатам придётся ежегодно тратить на выплату процентов по долгу больше, чем страна тратит на национальную оборону.

При этом, как отмечает Bloomberg, в Вашингтоне продолжают отодвигать эту проблему на второй план. Несмотря на бесчисленное количество жалоб, предупреждений и обещаний что-то сделать, оказавшемуся в тупиковой ситуации конгрессу сложно договориться и сократить расходы федерального бюджета.

Тем временем прогнозы неутешительные. По данным управления конгресса США по бюджету, ежегодные проценты по долгу достигнут $1,4 трлн к 2033 финансовому году и $5,4 трлн — к 2053 финансовому году.

«Сейчас мы движемся по спирали — это медленная спираль, но это всё ещё спираль — растущего долга и растущих выплат по долгу», — предупредил глава управления Филипп Свагел.