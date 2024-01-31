Американские заключённые — новые рабы: Associated Press об использовании принудительного труда в США

Правительство США осуждает использование принудительного труда. При этом, как установило расследование Associated Press, в самих США труд заключённых тюрем ежегодно приносит «сотни миллионов долларов США» американским аграрным компаниям, а продукты питания, произведённые руками арестованных, могут быть найдены в любом супермаркете. Американские заключённые сравнивают тюрьмы с рабовладельческими плантациями прошлого и борются за изменение законов, разрешающих принудительный труд в тюрьмах.

Руками американских заключённых производится сельскохозяйственная продукция на сотни миллионов долларов США, и как установило журналистское расследование Associated Press, доход от этого принудительного труда получают «крупнейшие продовольственные компании и самые популярные бренды» США.

При этом американские заключённые — одна из самых уязвимых категорий рабочих в США. «Если они откажутся работать, некоторые из них могут поставить под угрозу свои шансы на условно-досрочное освобождение или подвергнуться наказанию, например, отправке в одиночную камеру». Издание также указывает, что арестанты в американских исправительных колониях «часто лишаются защиты, гарантированной почти всем другим работникам, работающим полный рабочий день, даже если они получают серьёзные травмы или погибают на работе».

Продукты, производимые заключёнными, сбываются в крупнейших сетях супермаркетов США: Walmart, Kroger, Target, Aldi и Whole Foods. «Многие компании, покупающие продукцию непосредственно в тюрьмах, нарушают собственную политику против использования такой рабочей силы», — отмечают журналисты.

Более того, продукты труда арестованных в США попадают и на международный рынок через экспорт. Associated Press обнаружило, например, что урожай хлопка, собранный американскими заключёнными, попал в цепочки поставок компаний, экспортирующих его в Китай, при этом «США заблокировали поставки хлопка из Китая, ведущего производителя популярных брендов одежды, потому что он был произведён принудительным трудом или трудом заключённых».

Адвокаты использования принудительного труда в исправительных учреждениях указывают, что «не вся работа является принудительной и что работа в тюрьмах экономит деньги налогоплательщиков», например, «произведённая еда раздаётся на тюремных кухнях или раздаётся нуждающимся на улице». Кроме того, арестованные «приобретают навыки, которые можно будет использовать, когда они будут освобождены», по мнению таких людей, это предотвратит рецидивы возвращения к криминалу. В некоторых случаях работа может также сократить время пребывания в тюрьме и использоваться для уплаты штрафов.

Использование труда заключённых «совершенно законно», — продолжает Associated Press, 13-я поправка к конституции США указывает, что «рабство и принудительная работа запрещены, за исключением случаев наказания за преступление». В то же время именно «положение об исключении из 13-й поправки, разрешающее труд заключённых, обеспечило законное прикрытие для задержания тысяч преимущественно молодых чернокожих мужчин». Издание указывает, что рост использования тюремного труда начался сразу после принятия этой поправки после гражданской войны (1861–1865).

«Многие были заключены в тюрьму за мелкие правонарушения, такие как праздношатание и бродяжничество. Затем штаты сдавали их в аренду плантациям и некоторым крупнейшим компаниям страны, включая угольные шахты и железные дороги». Содержание в таких тюрьмах мало чем отличалось от положения рабов на плантациях, «их регулярно били за несоблюдение квот при выполнении жестокой и зачастую смертельной работы». Ограничение использования насилия в тюрьмах и регламентация труда заключённых состоялись только после 1920-х.

Но многие тюрьмы по-прежнему наследуют рабовладельческим плантациям юга США, например, тюрьма «Ангола», которую также называют «Южный Алькатрас». Окружённая болотами в излучине реки Миссисипи, она занимает территорию примерно 83 км2 — «площадь больше, чем остров Манхэттен» — и даже «имеет собственный почтовый индекс». До гражданской войны XIX века это была плантация, «принадлежавшая одному из крупнейших работорговцев США».

Сегодня за её стенами из колючей проволоки проживает около 3800 человек, около 65% из которых — чёрные. Почти сразу после прибытия к месту заключения новоприбывшие получают направление на сельскохозяйственные работы, где они, используя самый примитивный инструмент — мотыги и лопаты, — обрабатывают землю или собирают урожай вручную. Первое время работы не оплачиваются, впоследствии арестант может «зарабатывать от 2 до 40 центов в час», — описывает реальность американских тюрем Associated Press.

Большинство отбывших наказание в таких колониях вполне однозначно оценивают их. «Рабство не отменено», — заявляет изданию Кертис Дэвис, «который провёл более 25 лет в тюрьме и сейчас борется за изменение законов штата, разрешающих принудительный труд в тюрьмах».