NYTimes: нападение на Шовина вызывает вопросы по поводу безопасности американских заключённых

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21:29 Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Воронков тоскует по России Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что российский форвард Дмитрий Воронков скучает по родине.

21:19 В Белом доме заявили о критическом моменте финансовой поддержки Украины Финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент в связи с отсутствием гибкости в вопросе объёма пакетов помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

21:12 Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА Александр Клюев, агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался о переговорах по новому контракту с армейским клубом.

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21:00 Представительство России: в Газе наблюдается дефицит воды и еды Пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова сообщила, что на территории сектора Газа зафиксировано затишье, однако не хватает воды и еды.

20:57 Шевченко: цель — стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно Российский теннисист Александр Шевченко высказался о своей цели на следующий сезон.

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20:51 Биржевые цены на газ в Европе снизились на 5% Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 5%, до $500 за 1 тыс. куб. м.

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