NYTimes: нападение на Шовина вызывает вопросы по поводу безопасности американских заключённых

Нападение на отправленного в тюрьму бывшего полицейского Дерека Шовина, осуждённого за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, стало лишь последним в череде подобных громких инцидентов в США, сообщает The New York Times. Это происшествие, как считает издание, вызывает вопросы по поводу безопасности американских заключённых.
Нападение в аризонской тюрьме на бывшего полицейского Дерека Шовина, осуждённого за убийство в 2020 году Джорджа Флойда, вызывает вопросы о безопасности американских заключённых, пишет The New York Times.
Получивший ножевое ранение экс-полицейский содержался в специализированном федеральном учреждении для заключённых, дела которых получили широкую огласку. По имеющейся информации, жизни Шовина, скорее всего, уже ничего не угрожает.
Однако этот инцидент стал лишь последним в серии нападений, с которыми столкнулось страдающее от нехватки персонала Федеральное бюро тюрем. Так, например, менее чем пять месяцев назад Ларри Нассар — врач, осуждённый за сексуальное насилие над молодыми гимнастками, — получил несколько ножевых ранений в федеральной тюрьме во Флориде.
Кроме того, ранее были опубликованы отчёты Министерства юстиции США, в которых подробно описывались некомпетентность и халатность в местах предварительного заключения. За последние годы это привело к гибели бостонского гангстера Джеймса Балджера и бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинённого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Специализированные учреждения, наподобие того, в котором содержался Дерек Шовин, должны обеспечивать дополнительные меры безопасности для заключённых, чьи личности широко известны. В свою очередь, такие заключённые, опасаясь потерять свой защищённый статус, обычно стараются избегать конфликтов и дисциплинарных нарушений, часто применяемых к обычным заключённым, поясняет издание.
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