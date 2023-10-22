Такер Карлсон: в США вскрылась очередная ложь — Джордж Флойд не был убит

В США вскрылась правда о Джордже Флойде: его не убивал полицейский Дерек Шовин — он умер из-за многолетнего употребления наркотиков, а также из-за смертельной концентрации фентанила в организме, заявил политический обозреватель Такер Карлсон. Однако, по словам Карлсона, администрация президента США Джо Байдена как обычно проигнорирует это.

Теперь, когда мы знаем, что на самом деле это не была пандемия невакцинированных, теперь, когда мы знаем, что Украина на самом деле не выигрывает войну с Россией, возможно, пришло время пересмотреть некоторые другие лозунги, в правдивости которых нас уверяли и которые велели повторять. Например, убил ли на самом деле белый полицейский человека по имени Джордж Флойд, лицо движения за гражданские права в Миннеаполисе, в День поминовения 2020 года.

Нам сказали, что это произошло. И неустанно повторяли это более трёх лет. Об этом говорили так много, что, кажется, почти все в это верят. И так как все в некотором роде верят в это, небольшой группе людей было позволено внести масштабные изменения в американское общество. Эти изменения включают в себя декриминализацию воровства, сокращение финансирования полиции, появление в календаре нового федерального праздника 19 июня, прекращение найма всех белых мужчин в корпоративной Америке, но не ограничиваются ими. И, конечно, что немаловажно, они также отправили полицейского по имени Дерек Шовин в тюрьму более чем на 40 лет. Он стал белым дьяволом-расистом, убившим Джорджа Флойда.

Но вопрос в том, действительно ли он убил Джорджа Флойда. И ответ таков: нет, он не убивал Джорджа Флойда. Мы не гадаем на этот счёт: мы знаем это неопровержимо благодаря новому судебному разбирательству, которое сейчас проходит в округе Хеннепин, штат Миннесота. Дело было возбуждено прокурором округа по имени Эми Суизи, она подаёт в суд на своего начальника. На самом деле это дело не касается Джорджа Флойда или Дерека Шовина, но оно очень многое говорит вам о них обоих.

В своих показаниях, которые вам следует прочитать, Эми Суизи описывает разговор, который у неё состоялся с судебно-медицинским экспертом округа Эндрю Бейкером сразу после смерти Джорджа Флойда. Цитата: «Я позвонила доктору Бейкеру рано утром, чтобы рассказать ему о деле и спросить, не согласится ли он провести вскрытие мистера Флойда, — Суизи рассказала об этом в своих показаниях под присягой. — Он позвонил мне позже во вторник и сказал, что нет никаких медицинских заключений, свидетельствующих о повреждении жизненно важных структур шеи мистера Флойда. Не было никаких медицинских признаков асфиксии или удушения».

Что ж, иными словами, согласно официальному вскрытию, Джордж Флойд не был убит. Он умер из-за того, что мы привыкли называть естественными причинами, которые в его случае включали бы десятилетия употребления наркотиков, а также смертельную концентрацию фентанила, которая была в его организме в день смерти.

Так что это не было убийство — это была ещё одна передозировка наркотиков в стране, где ежегодно по этой причине умирает более 100 тысяч человек. Судмедэксперт чётко это понимал и даже сформулировал. Как отмечает Суизи в своих показаниях: «Он сказал мне: «Эми, что происходит, когда фактические доказательства не совпадают с публичным повествованием, с которым все уже определились». И потом он сказал, цитата: «Это то дело, которое ставит точку на карьерах».

Иными словами, все лгали об этом с самого начала. Люди, которые знали правду, скрывали её и позволили революции продолжаться. Теперь их разоблачили и мы знаем правду. Что будет дальше? Что ж, они проигнорируют это. Администрация Байдена только что обнародовала длинное заявление, посвящённое дню рождения Джорджа Флойда. Он мученик. Несмотря на то, что мы знаем, что он не был убит. И, кстати, Дерек Шовин всё ещё томится в тюрьме, где останется до конца своей жизни.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.