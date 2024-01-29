Запад сам сделал из России врага, заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. При этом очевидно, что России в Европе ничего не нужно, всё с точностью да наоборот. Это ЕС и США нужны российские ресурсы и территории. Поскольку Россия — «страна номер один в мире по природным ресурсам». Именно поэтому так сильно не любят Путина, он не даёт разворовать свою страну. Украина же — это просто западный способ давления на Москву.

Если посмотреть на ситуацию в Европе, то можно увидеть Германию, Францию, Польшу, фермеров, которые бастуют против правительства. И в то же время вы видите, что правительства говорят, особенно в Великобритании и Германии, о борьбе с Россией. Они готовятся к войне с Россией. Кажется, что здравомыслие уходит. Почему они думают о борьбе с Россией? Россия —их враг, по вашему мнению?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Россия не должна быть их врагом. Россия не пытается быть их врагом. Это Запад решил сделать Россию врагом. Именно Запад решил атаковать Россию через посредников, используя Украину в качестве посредника. Знаете, если бы это был случай, когда Россия, как хозяин дома, стреляет и убивает ворвавшегося в дом грабителя, в данном случае Украину, это было бы расценено как преступное деяние со стороны Украины. Если бы те люди, которые предоставили грабителю машину, чтобы добраться до дома, инструменты, чтобы проникнуть в дом, оружие, чтобы попытаться использовать его против владельца дома, все эти другие страны были бы названы соучастниками этого преступления. Ну, это именно то, чем является НАТО. НАТО — соучастник военных преступлений, и точка. И должна быть привлечена к ответственности.

Но этого не произойдёт, потому что в рамках международного порядка, основанного на правилах, о которых мы так много слышим, именно Запад контролирует правила. Они их придумывают. Они следуют им, когда это соответствует их целям. Они игнорируют их, когда им это выгодно. Но это не меняет реальности боевых действий на местах. У НАТО нет военных возможностей для победы над Россией.

Но они продолжают говорить об этом. И Россия не собирается вторгаться в Европу. Боже правый. Зачем им это нужно? У Европы нет ничего, что им нужно. Им не нужны трансгендеры. Им не нужны активные гомосексуальные организации. Им не нужны эти коррумпированные профсоюзы. И уж точно им не нужны все эти шуты, которые выдают себя за политиков, будь то Риши Сунак, Макрон, Шульц. Россия не нуждается в этом.

Если вы помните, когда началась эта война, Энтони Блинкен дал интервью Джейку Тапперу на CNN, в котором он говорил о цели, главной цели России на Украине. Он сказал, что Россия хочет поглотить всю Украину, а затем двинуться в Европу. Недавно я прочитал статью профессора Николая Педро. Он говорил об этом как о ключевой лжи относительно конфликта на Украине. Как Вашингтон смог продать такую ложь европейцам?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Потому что европейцы хотели верить в то, что продают США. У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами России. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет всё это, как и Соединённые Штаты. Единственный способ получить это —избавиться от Путина. Потому что Путин поставил олигархов на место более 20 лет назад, когда они заключали сделки и позволяли иностранцам воровать ресурсы России, а Путин сказал: «Нет, мы это прекращаем. Этого больше не будет».

Вот почему Запад ненавидит Путина. Он остановил насилие. Так что, знаете, Европа чертовски старается сломать Путина, сломать Россию, чтобы получить доступ к невероятным богатствам, на которых она сидит. России же это не нужно.



Посмотрите на историю. Единственный раз, когда русская армия вышла из России в чужой город, был в 1814 году, в Париже? Где-то там, когда они победили Наполеона. Но, знаете, всё это было спровоцировано Наполеоном, который вторгся в Москву и сжёг её. Так что, знаете, это всегда была реакция. Русские реагировали. На самом деле большую часть своей истории они провели в условиях вторжения монгольских орд, поляков, финнов и так далее.



Так что Россия — очень националистическое животное, она очень любит защищать свою нацию, но вторжение в другие страны — это просто западная фантазия.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.